Додано: Нед 19 лип, 2020 18:29

zРадио написав: adeges написав: по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года. по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.



У них там какая-то модель, правильно? "Щупали" ее, или просто есть инсайд о результатах моделирования? У них там какая-то модель, правильно? "Щупали" ее, или просто есть инсайд о результатах моделирования?



да не, у меня просто кристал болл



у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.



просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.



конечно первичку отдельно и отдельные объекты по ней не увидишь, т.е. предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет. да не, у меня просто кристал боллу Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.конечно первичку отдельно и отдельные объекты по ней не увидишь, т.е. предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California