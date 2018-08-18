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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48274828482948304831>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:29

  zРадио написав:
  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.


У них там какая-то модель, правильно? "Щупали" ее, или просто есть инсайд о результатах моделирования?


да не, у меня просто кристал болл :)

у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.

просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.

конечно первичку отдельно и отдельные объекты по ней не увидишь, т.е. предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:32

  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.


спасибо, вот эта цифра интересна.

можете плиз поделиться (если есть детали) как получена (как считалась) ?
Вам просто озвучили её ? Один чувак или несколько разных сказали ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:35

  airmax78 написав:
  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

Это прогноз? Но вы его уже, вроде озвучивали пару раз. А что вы на этот свой прогноз ставите? Или у вас тоже дорогая акустика?


так повторение мать учения. тем более стабильность - признак класса :) и главное очень редкий вид сообщения - по теме ветки.

да у меня корыстный прогноз. если я прав, то с работой у меня будет плохо, зато получу моральное удовлетворение. ну и наоборот

зы про акустику не понял. свое мнение по поводу продажи квартиры, купленной и отремонтированной под себя как ставки на прогноз я уже высказывал очень детально
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:36

  baraka написав:
  adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.


спасибо, вот эта цифра интересна.

можете плиз поделиться (если есть детали) как получена (как считалась) ?
Вам просто озвучили её ? Один чувак или несколько разных сказали ?

Адегес же сказал, у него устройство специальное. Он его называет кристаллбол. Но у меня тоже такое есть, я с помощью него 1500ху за метр в НЛ предсказывал. Правда я свое устройство называю несколько иначе, тоже бол, только не кристалл.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:47

  airmax78 написав:Юра, а что, в самом деле, у вас случилось? Почему вы так модные мопы ненавидите?

с чего вы взяли, что у меня что-то случилось?
не верьте недалёким людям.

что касается мопов.
тут был опрос. он показал, что тему мопов интересует 3%.
у вас, прожившего всю жизнь на поскоте и в арендном хруще с застекленным балконом и кондеем на фасаде, паранойя относительно того, что дети могут достойно вырасти только в мопе, без балкона и с кондеем в сетке.

я бы вас давно заблокировал и не читал, но люди упрямо цитируют всю вашу бредятину, а разработчики сайта много лет не могут справиться с простой задачей: чтобы пользователь в любом случае не видел сообщения из черного списка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:56

:mrgreen:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Юра, а что, в самом деле, у вас случилось? Почему вы так модные мопы ненавидите?

с чего вы взяли, что у меня что-то случилось?
не верьте недалёким людям.

что касается мопов.
тут был опрос. он показал, что тему мопов интересует 3%.
у вас, прожившего всю жизнь на поскоте и в арендном хруще с застекленным балконом и кондеем на фасаде, паранойя относительно того, что дети могут достойно вырасти только в мопе, без балкона и с кондеем в сетке.

Вы же верите недалеким людям, иначе не несли бы эту чушь про поскот и хрющи. А то, что у нас большинство думают как выжить, а не о мопах, так это ж не означает что это нормально.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:02

  antey1969 написав:На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.

А то, что такое строительство развёрнуто с 2016 года, вы раньше просто не замечали
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pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:03

  airmax78 написав:...А то, что у нас большинство думают как выжить, а не о мопах, так это ж не означает что это нормально.

уже много раз говорили: просто белое или черное - не взлетает.
или тетрис с мопом, или выжить. третьего не дано.
тут есть еще такой же персонаж: или хвосты коровам крутить, или ботокс на Печерске колоть.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:06

  airmax78 написав:Вы же верите недалеким людям, иначе не несли бы эту чушь про поскот и хрющи.

не нужно стесняться себя и своего прошлого/настоящего.
вы сегодня - это проекция вас вчера. со всеми сегодняшними комплексами и жаждой признания.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:09

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...А то, что у нас большинство думают как выжить, а не о мопах, так это ж не означает что это нормально.

уже много раз говорили: просто белое или черное - не взлетает.
или тетрис с мопом, или выжить. третьего не дано.
тут есть еще такой же персонаж: или хвосты коровам крутить, или ботокс на Печерске колоть.

Да почему же не дано? Просто есть определенные характеристики у современной киевской (и не только) жилой недвиги, которые определяют ее ликвидность и цену. Мопы - один из них. Очень важный. А то, что 97% этого на момент голосования еще не поняли - ну так и ОК. Позже поймут.
airmax78
 
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