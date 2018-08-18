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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4828482948304831>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:10

  adeges написав:да не, у меня просто кристал болл :)

у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.

просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.


Аааа)) Я уже грешным делом подумал, что рылы разжились инструментом прогнозирования. С благовестовским то доступом к живым сделкам, можно было бы заиметь качественную модель, вместо повторения "будит даражать" как отче наш по несколько раз на дню :D

  adeges написав:предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.


Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:12

  Grand Touring написав:Черкасская средняя школа, выпускной класс 2020 26 человек. 4 человека будут поступать заграницу точно. 18 человек намерены поступать в Киев (!!!). Из последних сколько любителей "фикалий и страданий", а сколько просто хотят подготовить чадо к самостоятельной жизни перед выездом зарубеж - не известно.

Это всё хотелки.
Чугунная ж*** действительности говорит о другом.

Заграница ? Хороший ВУЗ стоит денег, буквально.
А польский или словацкий аналог местного ПТУ, после изучения условий, мало кого интересует.

Киев ? Это смотря куда. Могилянка, Шевченко, КПИ, НАУ - важны балы, если на бюджет
Иначе - опять деньги

Остальные ВУЗы Киева - деньги, деньги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:14

  pesikot написав:
  antey1969 написав:На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.

А то, что такое строительство развёрнуто с 2016 года, вы раньше просто не замечали

и тогда и сейчас это делалось не ради дорог (и тем более людей, страны, экономики), а чтобы больше ... украсть на этом.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:16

      Yuri_T написав:
      airmax78 написав:Вы же верите недалеким людям, иначе не несли бы эту чушь про поскот и хрющи.

    не нужно стесняться себя и своего прошлого/настоящего.
    вы сегодня - это проекция вас вчера. со всеми сегодняшними комплексами и жаждой признания.

    ОМГ. ОК, поскот в моем сердце. Рассказывайте, что стряслось, что вы как бультерьер на людей кидаетесьь?
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:17

    TRW00
    как-то не очень комильфо общаться с человеком с ником "триммер женский".
    перейди на свою старую учетку.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:20

      Yuri_T написав:TRW00
    как-то не очень комильфо общаться с человеком с ником "триммер женский".
    перейди на свою старую учетку.

    Поделись контактами, где заканчивал курсы Петросяна?
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:21

    TRW00
    Триммер женский TRW-00- предназначен для удаления не желаемых волос из носа и ушей у женщин. Имеет красивый розовый цвет.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:23

      Yuri_T написав:TRW00
    Триммер женский TRW-00- предназначен для удаления не желаемых волос из носа и ушей у женщин. Имеет красивый розовый цвет.

    Мой привет смотрел? Что то ты сильно возбудился;)
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:24

    TRW00
    в следующий раз, когда попросишь свою тёлку зарегистрировать акк, проверяй зарегистрированное погоняло))
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:37

      Yuri_T написав:TRW00
    в следующий раз, когда попросишь свою тёлку зарегистрировать акк, проверяй зарегистрированное погоняло))

    у тебя встал? :mrgreen:

    ой извини, ты ж пенс :roll:
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