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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:10
adeges написав:
да не, у меня просто кристал болл
у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.
просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.
Аааа)) Я уже грешным делом подумал, что рылы разжились инструментом прогнозирования. С благовестовским то доступом к живым сделкам, можно было бы заиметь качественную модель, вместо повторения "будит даражать" как отче наш по несколько раз на дню
adeges написав:
предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.
Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:12
Grand Touring написав:
Черкасская средняя школа, выпускной класс 2020 26 человек. 4 человека будут поступать заграницу точно. 18 человек намерены поступать в Киев (!!!). Из последних сколько любителей "фикалий и страданий", а сколько просто хотят подготовить чадо к самостоятельной жизни перед выездом зарубеж - не известно.
Это всё хотелки.
Чугунная ж*** действительности говорит о другом.
Заграница ? Хороший ВУЗ стоит денег, буквально.
А польский или словацкий аналог местного ПТУ, после изучения условий, мало кого интересует.
Киев ? Это смотря куда. Могилянка, Шевченко, КПИ, НАУ - важны балы, если на бюджет
Иначе - опять деньги
Остальные ВУЗы Киева - деньги, деньги
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:14
pesikot написав: antey1969 написав:
На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.
А то, что такое строительство развёрнуто с 2016 года, вы раньше просто не замечали
и тогда и сейчас это делалось не ради дорог (и тем более людей, страны, экономики), а чтобы больше ... украсть на этом.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:16
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Вы же верите недалеким людям, иначе не несли бы эту чушь про поскот и хрющи.
не нужно стесняться себя и своего прошлого/настоящего.
вы сегодня - это проекция вас вчера. со всеми сегодняшними комплексами и жаждой признания.
ОМГ. ОК, поскот в моем сердце. Рассказывайте, что стряслось, что вы как бультерьер на людей кидаетесьь?
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:17
TRW00
как-то не очень комильфо общаться с человеком с ником "триммер женский".
перейди на свою старую учетку.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:20
Yuri_T написав:TRW00
как-то не очень комильфо общаться с человеком с ником "триммер женский".
перейди на свою старую учетку.
Поделись контактами, где заканчивал курсы Петросяна?
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TRW00
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:21
TRW00
Триммер женский TRW-00- предназначен для удаления не желаемых волос из носа и ушей у женщин. Имеет красивый розовый цвет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:23
Yuri_T написав:TRW00
Триммер женский TRW-00- предназначен для удаления не желаемых волос из носа и ушей у женщин. Имеет красивый розовый цвет.
Мой привет смотрел? Что то ты сильно возбудился;)
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:24
TRW00
в следующий раз, когда попросишь свою тёлку зарегистрировать акк, проверяй зарегистрированное погоняло))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 19 лип, 2020 19:37
Yuri_T написав:TRW00
в следующий раз, когда попросишь свою тёлку зарегистрировать акк, проверяй зарегистрированное погоняло))
у тебя встал?
ой извини, ты ж пенс
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