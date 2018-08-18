jj1981ua написав:
и тогда и сейчас это делалось не ради дорог (и тем более людей, страны, экономики), а чтобы больше ... украсть на этом.
Так ты определись ?
Сейчас строят или воруют ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 19:56
Так ты определись ?
Сейчас строят или воруют ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От відповідь
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:04
Долярчик
тебя тут только не хватало.
иди буратин стругай)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:07
строят. но воруют на этом больше, чем на стройку пускают
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:08
Шо нового, кроме засилья безмозглой флудоваты на ветке? Уня ремонт в медовом сделал уже?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Юрий, вот почувствуйте разницу: общаться со мной, "коренным поскотяниным из остекленного хрюща" и с моим лучшим другом - коренным киевлянином, усташом и просто негодяем - респектом. Исправляйтесь. И я попрошу респекта чтобы он вас больше не обижал.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:14
airmax78
мне иногда кажется, что риспектик - ваш отсидевший по-малолетке брат.
с заднеприводными наклонностями))
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 19 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:22
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:23
с вами - понятно.
а респект действительно того?))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:31
А что он вам там прислал? Вы же поччти как Сомик, между строк читаете, даже если написано в столбик. А тут он вам целый визуальный ряд вероятно вывалил. ДумайТе.
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