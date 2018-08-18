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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 19:56

  jj1981ua написав:
  pesikot написав:
  antey1969 написав:На неделе чутка поездил по Украине.
Парни, действительно развернуто беспрецидентное дорожное строительство. Трассы укладываются на протяжении десятков километров во многих местах.

А то, что такое строительство развёрнуто с 2016 года, вы раньше просто не замечали

и тогда и сейчас это делалось не ради дорог (и тем более людей, страны, экономики), а чтобы больше ... украсть на этом.

Так ты определись ?
Сейчас строят или воруют ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ОК, поскот в моем сердце. Рассказывайте, что стряслось, что вы как бультерьер на людей кидаетесьь?

От відповідь ;)
  TRW00 написав: Yuri_T у тебя встал?

ой извини, ты ж пенс
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:04

Долярчик
тебя тут только не хватало.
иди буратин стругай)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:07

  pesikot написав:
  jj1981ua написав:
  pesikot написав:А то, что такое строительство развёрнуто с 2016 года, вы раньше просто не замечали

и тогда и сейчас это делалось не ради дорог (и тем более людей, страны, экономики), а чтобы больше ... украсть на этом.

Так ты определись ?
Сейчас строят или воруют ? :)

строят. но воруют на этом больше, чем на стройку пускают :(
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:08

    Шо нового, кроме засилья безмозглой флудоваты на ветке? Уня ремонт в медовом сделал уже?
    главное оружие рашистов - ложь
    trololo
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:09

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Юрий, вот почувствуйте разницу: общаться со мной, "коренным поскотяниным из остекленного хрюща" и с моим лучшим другом - коренным киевлянином, усташом и просто негодяем - респектом. Исправляйтесь. И я попрошу респекта чтобы он вас больше не обижал.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:14

    airmax78
    мне иногда кажется, что риспектик - ваш отсидевший по-малолетке брат.
    с заднеприводными наклонностями))
    Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 19 лип, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:22

      Yuri_T написав:airmax78
    мне иногда кажется, что риспектик - ваш сидевший по-малолетке брат.
    с заднеприводными наклонностями))

    Антисемит и гомофоб. Немодно уже таким быть, Юрий. Вы же в столице европейского государства по какому-то недоразумению живете
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:23

      airmax78 написав:
      Yuri_T написав:airmax78
    мне иногда кажется, что риспектик - ваш сидевший по-малолетке брат.
    с заднеприводными наклонностями))

    Антисемит и гомофоб.

    с вами - понятно.
    а респект действительно того?))
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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    Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:31

      Yuri_T написав:
      airmax78 написав:
      Yuri_T написав:airmax78
    мне иногда кажется, что риспектик - ваш сидевший по-малолетке брат.
    с заднеприводными наклонностями))

    Антисемит и гомофоб.

    с вами - понятно.
    а респект действительно того?))

    А что он вам там прислал? Вы же поччти как Сомик, между строк читаете, даже если написано в столбик. А тут он вам целый визуальный ряд вероятно вывалил. ДумайТе.
    airmax78
     
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