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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36

airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42

  Yuri_T написав:airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?

Откуда у вас такие мрачные мысли? Попробуйте найти более жизнерадостного человека на форуме. Он же даже коммуналку у соседей тырит на позитиве. Никуда он не сиганет, не беспокойтесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:airmax78
мне иногда кажется, что риспектик - ваш сидевший по-малолетке брат.
с заднеприводными наклонностями))

Антисемит и гомофоб. Немодно уже таким быть, Юрий. Вы же в столице европейского государства по какому-то недоразумению живете

И долой расизм.Будь как панда.Панда чёрный, панда белый и ещё панда азиат.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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  #<1 ... 4829483048314832
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