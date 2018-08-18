airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36
airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42
Откуда у вас такие мрачные мысли? Попробуйте найти более жизнерадостного человека на форуме. Он же даже коммуналку у соседей тырит на позитиве. Никуда он не сиганет, не беспокойтесь.
Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04
И долой расизм.Будь как панда.Панда чёрный, панда белый и ещё панда азиат.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 19 лип, 2020 22:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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