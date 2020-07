Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42

adeges написав: у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.



просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.

у благовеста единственная полезная и достоверная статистика - месячный отчет по задаткам, по продаже и по аренде

но это их внутренняя инфа и она не очень тасскать широкодоступна

