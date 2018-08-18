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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36

airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 20:42

  Yuri_T написав:airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?

Откуда у вас такие мрачные мысли? Попробуйте найти более жизнерадостного человека на форуме. Он же даже коммуналку у соседей тырит на позитиве. Никуда он не сиганет, не беспокойтесь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 21:04

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:airmax78
мне иногда кажется, что риспектик - ваш сидевший по-малолетке брат.
с заднеприводными наклонностями))

Антисемит и гомофоб. Немодно уже таким быть, Юрий. Вы же в столице европейского государства по какому-то недоразумению живете

И долой расизм.Будь как панда.Панда чёрный, панда белый и ещё панда азиат.
Витька,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 22:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:25

  Прохожий написав:
  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)


За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват?
Вы хороший прораб.
Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42

  adeges написав:у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.

просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.


у благовеста единственная полезная и достоверная статистика - месячный отчет по задаткам, по продаже и по аренде
но это их внутренняя инфа и она не очень тасскать широкодоступна
но доступна)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:45

  Yuri_T написав:airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?

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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:01

  Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(


уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями
не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает?
колись, сучий сын

зы: для съемок этого клипа южный мост перекрывали 3 дня подряд, например
https://www.youtube.com/watch?v=A9hcJgt ... dex=2&t=0s
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:09

  kingkongovets написав:
  Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(


уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями
не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает?
колись, сучий сын

конечно я, а откуда ты думаешь у меня деньги?)
Унуноктий
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