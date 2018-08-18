Додано: Нед 19 лип, 2020 20:36

airmax78

вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.

чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.

ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...

да и мы, как тут без его полезной информации?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.