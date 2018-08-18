Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.
а что не так? вы задали вопрос получили ответ обычно на ветке так и происходило ранее а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)
За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват? Вы хороший прораб. Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
adeges написав:у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.
просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.
у благовеста единственная полезная и достоверная статистика - месячный отчет по задаткам, по продаже и по аренде но это их внутренняя инфа и она не очень тасскать широкодоступна но доступна)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Yuri_T написав:airmax78 вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих. чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз. ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить... да и мы, как тут без его полезной информации?
Даунидло, извини, не до тебя Друзей встречал, приехали сегодня;) А ты в одиночестве как?
Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(
уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает? колись, сучий сын
Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(
уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает? колись, сучий сын
adeges написав:предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.
Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов
Скажите, каким образом цена на Запорожец или Дэу Ланос давит на цену Майбаха?
у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.
просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.
Аааа)) Я уже грешным делом подумал, что рылы разжились инструментом прогнозирования. С благовестовским то доступом к живым сделкам, можно было бы заиметь качественную модель, вместо повторения "будит даражать" как отче наш по несколько раз на дню
adeges написав:предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.
Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов
Жека, вообще-то мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же. Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.
airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же. .
напомните, когда готовые тетрис, чикага, рт и нй стоили по 2 куе?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 01:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же. .
напомните, когда готовые тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?
Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время. Чикагу они уже так раскрутили, что там, кто не успел на котловане - тот опоздал.