RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:25

  Прохожий написав:
  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)


За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват?
Вы хороший прораб.
Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3878
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:42

  adeges написав:у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.

просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.


у благовеста единственная полезная и достоверная статистика - месячный отчет по задаткам, по продаже и по аренде
но это их внутренняя инфа и она не очень тасскать широкодоступна
но доступна)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 05.06.16
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:45

  Yuri_T написав:airmax78
вы ему, по-братски, черкните пару слов успокаивающих.
чтобы там, в Хорватии, не ровен час, со скалы не прыгнул головой вниз.
ему пох., а семье заботы, тело как-то вывозить...
да и мы, как тут без его полезной информации?

Даунидло, извини, не до тебя
Друзей встречал, приехали сегодня;)
А ты в одиночестве как?
TRW00
 
Заблокований
Повідомлень: 26
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 23:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21296
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:01

  Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(


уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями
не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает?
колись, сучий сын

зы: для съемок этого клипа южный мост перекрывали 3 дня подряд, например
https://www.youtube.com/watch?v=A9hcJgt ... dex=2&t=0s
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 05.06.16
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:09

  kingkongovets написав:
  Унуноктий написав:Смотрю по квартирам в Медовом, 2к потихоньку распродаются, так что я наверное в пролёте(


уня, меня достали кино и телесъемщики - тупо своими замаскированными под охрану титушками захватывают под съемки улицы и дворы, отвозят машины, быкуют на охрану, прикрываясь при этом всякими письмами и разрешениями
не ты ли тот мега решала шо с портфельчиком бегает и их добывает?
колись, сучий сын

конечно я, а откуда ты думаешь у меня деньги?)
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21296
З нами з: 20.04.08
Подякував: 370 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 00:43

  zРадио написав:
  adeges написав:предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.


Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов


Скажите, каким образом цена на Запорожец или Дэу Ланос давит на цену Майбаха?
artlife
 
Повідомлень: 453
З нами з: 07.10.19
Подякував: 53 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:26

  zРадио написав:
  adeges написав:да не, у меня просто кристал болл :)

у Благовеста просто статистика по их объявлениям, думаю. очень формальная и очень грубая (типа 6 самых дорогих и дешевых вариантов в каждом сегменте и районе отбрасывают). но к прогнозированию это отношения не имеет.

просто их статистика - очень детальная (на уровне кол-ва комнат и локаций) и по ней очень легко проверять предсказания.


Аааа)) Я уже грешным делом подумал, что рылы разжились инструментом прогнозирования. С благовестовским то доступом к живым сделкам, можно было бы заиметь качественную модель, вместо повторения "будит даражать" как отче наш по несколько раз на дню :D

  adeges написав:предстоящий декаплинг цен не элит и хрущевки (или маргинализацию любой вторички сроком больше 10 лет), о котором говорит тут большинство, по ней не увидишь (для этого нужно отслеживать по объявлениям отдельные адреса), но для тренда - лучше нет.


Декаплинг цен разных сегментов - это, по всей видимости, самая глупая глупость, которую только могли придумать Максики в порыве самолюбования МОПами. Невозможно себе представить, что дешевеющие хрущи не давят на верхние сегменты рынка. Так бывает только в червивых головах сотрудников отделов продаж и пустых головах верящих им покупанов

Жека, вообще-то мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.
airmax78
 
Повідомлень: 35431
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4159 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:40

  airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
.


напомните, когда готовые тетрис, чикага, рт и нй стоили по 2 куе?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 01:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7867
З нами з: 05.06.16
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:48

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
.


напомните, когда готовые тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?

Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время. Чикагу они уже так раскрутили, что там, кто не успел на котловане - тот опоздал.
airmax78
 
Повідомлень: 35431
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4159 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4829483048314832>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1876, 1877, 1878
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18770 3085122
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 02:08
drevlyanin
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199294
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14448
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17205)
20.07.2020 01:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.