Додано: Пон 20 лип, 2020 01:50

airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав: мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.

. мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Т



напомните, когда готовые тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе? напомните, когдатетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?

Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время. Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время.



и именно тот тетрис и тот нй щас стоит 3,5+?

ну преувеличивайте, макс, там была нажива, но не такая большая и не такая очевидная шоп делать из нее лекало под бизнес идею

а "дешевеющий" совкошлак все это время рубал бабло, кстати и именно тот тетрис и тот нй щас стоит 3,5+?ну преувеличивайте, макс, там была нажива, но не такая большая и не такая очевидная шоп делать из нее лекало под бизнес идеюа "дешевеющий" совкошлак все это время рубал бабло, кстати

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.