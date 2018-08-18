Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58

Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).