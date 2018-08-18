|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:50
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
.
напомните, когда готовые
тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?
Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время.
и именно тот тетрис и тот нй щас стоит 3,5+?
ну преувеличивайте, макс, там была нажива, но не такая большая и не такая очевидная шоп делать из нее лекало под бизнес идею
а "дешевеющий" совкошлак все это время рубал бабло, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7867
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 879 раз.
- Подякували: 1329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58
Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35431
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 876 раз.
- Подякували: 4159 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18770
|3085123
|
|
|466
|199294
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14448
|
|