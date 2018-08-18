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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:50

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
.


напомните, когда готовые тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?

Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время.


и именно тот тетрис и тот нй щас стоит 3,5+?
ну преувеличивайте, макс, там была нажива, но не такая большая и не такая очевидная шоп делать из нее лекало под бизнес идею
а "дешевеющий" совкошлак все это время рубал бабло, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 06:20

  airmax78 написав:а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.

Права требования улетели или готовое?

Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... I0Zlu.html

А вот наш адесский друг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-fedoro ... Iotib.html
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.

Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?
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