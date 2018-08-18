Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же. .
напомните, когда готовые тетрис, чикага и нй стоили по 2 куе?
Готовый Тетрис по 2ке можно было выторговать еще в 2017м, если сильно постараться. Готовый Нью Йорк можно было купить по 1600 примерно в то же время.
и именно тот тетрис и тот нй щас стоит 3,5+? ну преувеличивайте, макс, там была нажива, но не такая большая и не такая очевидная шоп делать из нее лекало под бизнес идею а "дешевеющий" совкошлак все это время рубал бабло, кстати
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).