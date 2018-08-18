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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4827482848294830

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 06:20

  airmax78 написав:а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.

Права требования улетели или готовое?

Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... I0Zlu.html

А вот наш адесский друг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-fedoro ... Iotib.html
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.

Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:37

  Прохожий написав:
  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)

Був та згув. На медвежому ринку не працює схема.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Був та згув. На медвежому ринку не працює схема.
на медвежем ремонт идет в подарок
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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