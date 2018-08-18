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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
Додано: Пон 20 лип, 2020 06:20
Права требования улетели или готовое?
Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.
А вот наш адесский друг:
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.
Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?
Додано: Пон 20 лип, 2020 07:37
Був та згув. На медвежому ринку не працює схема.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 07:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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