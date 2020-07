Додано: Пон 20 лип, 2020 10:08

airmax78 написав: Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х? Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК.Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?



а действительно - какой из этого вывод?

тетрисы с чикагами будут и дальше расти такими же темпами?

или может все эти дома вместе с крушами и эвриками объединяет шото другое?

например примерно одинаковые даты сдачи?

