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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
Додано: Пон 20 лип, 2020 06:20
Права требования улетели или готовое?
Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.
А вот наш адесский друг:
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.
Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?
Додано: Пон 20 лип, 2020 07:37
Був та згув. На медвежому ринку не працює схема.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:04
Возьмите с полочки печеньку - заслужили. Я не отслеживаю самые дешевые предложения по комплексу в режиме онлайн. Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:08
а действительно - какой из этого вывод?
тетрисы с чикагами будут и дальше расти такими же темпами?
или может все эти дома вместе с крушами и эвриками объединяет шото другое?
например примерно одинаковые даты сдачи?
"окно возможностей"(с) и вот это все?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10
Вася (я тоже буду не по нику, раз ты начал), ты смешной и наивный. У меня такой же дом, как у тебя, только построен на 12 лет раньше! С какого это перепуга у них будут разные тренды?
Чикага, на которую ты регулярно передергиваешь, дорожает (дорожала) только от котлована до сдачи, дальше она идет за трендом рынка - т.е. ближайшие 2 года будет падать в цене.
А насчет хрущей - они дешевле современного жилья не в 100 раз, как тут пытается сманипулировать artlife аналогией с майбахом, а в 2-3, поэтому их предложение однозначно давит и на весь рынок, и на верхний сегмент.
То, что ты путаешь приближение сдачи нового дома бизнес класса с ростом верхнего сегмента рынка - твои личные чаяния сотрудника ОП (предположительно), и никакого отношения к трендам рынка не имеет!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 лип, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13
zРадио так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:16
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:19
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:20
ага, ага
двушка 96 м за 200куе в 2011
на минской бл!
это кстати с ремонтом, или бэз?
ну канешна после этого будешь с пеной у рт орать шо практический опыт - фигня, главное это пурга из цифр и грахвеков бггг
и после этого ты еще пытаешься обзывать злобными троллями тех, кто на недвиге зарабатывает и пытаться умничать и затыкать им рты
зы: я тебе говорил уже шо ты смешной?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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