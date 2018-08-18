Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10

airmax78 написав: Жека, вообще-то мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.

Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика. Жека, вообще-то мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.

Вася (я тоже буду не по нику, раз ты начал), ты смешной и наивный. У меня такой же дом, как у тебя, только построен на 12 лет раньше! С какого это перепуга у них будут разные тренды?Чикага, на которую ты регулярно передергиваешь, дорожает (дорожала) только от котлована до сдачи, дальше она идет за трендом рынка - т.е. ближайшие 2 года будет падать в цене.А насчет хрущей - они дешевле современного жилья не в 100 раз, как тут пытается сманипулировать artlife аналогией с майбахом, а в 2-3, поэтому их предложение однозначно давит и на весь рынок, и на верхний сегмент.То, что ты путаешь приближение сдачи нового дома бизнес класса с ростом верхнего сегмента рынка - твои личные чаяния сотрудника ОП (предположительно), и никакого отношения к трендам рынка не имеет!