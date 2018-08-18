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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48284829483048314832>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 01:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с этим не спорю, но положительной динамики по цене совкошлака мы не видели с 2013го по 2019й год. В 2019м оно там чуть дернулось и опять вниз. За это время перечисленные объекты если не удвоились в цене, то добавили минимум %%50 (смотря как считать). Что это как не результат сегментации? Опять же, как объяснить, что НЛ или Парк Авеню практически не сдвинулись в цене, в то время когда дома в их окрестности сложились вдвое? Или как объяснить ралли по Квартету? Который практически готовым продавался по 1куе за метр (большие метражи).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 06:20

  airmax78 написав:а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.

Права требования улетели или готовое?

Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... I0Zlu.html

А вот наш адесский друг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-fedoro ... Iotib.html
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.

Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 07:37

  Прохожий написав:
  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)

Був та згув. На медвежому ринку не працює схема.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:04

  xio13 написав:
  airmax78 написав:а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.

Права требования улетели или готовое?

Вас можно назвать *из*аболом? Если первая обьява по тетрису 3180 $ за м2 ??. А не от 3500!!!! Как говорится в одессе две большие разницы.

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-tetri ... I0Zlu.html

А вот наш адесский друг:
https://www.olx.ua/obyavlenie/2h-fedoro ... Iotib.html
По 3145$. Тоже как бы две большие разницы.

Забавно посмотреть на Вашу покупку в "центре" за 200. По вашей логике это конурка 40-45-50м2 ?)))))))))))?

Возьмите с полочки печеньку - заслужили. Я не отслеживаю самые дешевые предложения по комплексу в режиме онлайн. Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:08

  airmax78 написав:Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?


а действительно - какой из этого вывод?
тетрисы с чикагами будут и дальше расти такими же темпами?
или может все эти дома вместе с крушами и эвриками объединяет шото другое?
например примерно одинаковые даты сдачи?
"окно возможностей"(с) и вот это все?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:10

  airmax78 написав:Жека, вообще-то мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
Но ты продолжай этого не замечать - главное ж, теория и акустика.


Вася (я тоже буду не по нику, раз ты начал), ты смешной и наивный. У меня такой же дом, как у тебя, только построен на 12 лет раньше! С какого это перепуга у них будут разные тренды?

Чикага, на которую ты регулярно передергиваешь, дорожает (дорожала) только от котлована до сдачи, дальше она идет за трендом рынка - т.е. ближайшие 2 года будет падать в цене.

А насчет хрущей - они дешевле современного жилья не в 100 раз, как тут пытается сманипулировать artlife аналогией с майбахом, а в 2-3, поэтому их предложение однозначно давит и на весь рынок, и на верхний сегмент.

То, что ты путаешь приближение сдачи нового дома бизнес класса с ростом верхнего сегмента рынка - твои личные чаяния сотрудника ОП (предположительно), и никакого отношения к трендам рынка не имеет!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 20 лип, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:13

zРадио так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:16

  kingkongovets написав:zРадио так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет


Монолит, 200к
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:19

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет


Монолит, 200к

200к, меньше 100кв.м, на Минской, 2011 год... ОМГ... Это же "Голосуха-кейс".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:20

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет


Монолит, 200к


ага, ага
двушка 96 м за 200куе в 2011
на минской бл!
это кстати с ремонтом, или бэз?
ну канешна после этого будешь с пеной у рт орать шо практический опыт - фигня, главное это пурга из цифр и грахвеков бггг
и после этого ты еще пытаешься обзывать злобными троллями тех, кто на недвиге зарабатывает и пытаться умничать и затыкать им рты

зы: я тебе говорил уже шо ты смешной?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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