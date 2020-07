Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28

airmax78 написав: 200к, меньше 100кв.м, на Минской, 2011 год... ОМГ... Это же "Голосуха-кейс".



та ну, куда там до голосухи! у нее локация на порядок лучше - это реальное прицентралье, а минская - ипеня

реально ржу

