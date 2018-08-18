airmax78 написав:

Возьмите с полочки печеньку - заслужили. Я не отслеживаю самые дешевые предложения по комплексу в режиме онлайн. Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?