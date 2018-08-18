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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:23
airmax78 написав: zРадио написав: kingkongovets написав:zРадио
так шо ты там купил в 2011ом и почем?
тип дома и цену хоть скажи - хоть какая нить от твоей писанины польза будет
Монолит, 200к
200к, меньше 100кв.м, на Минской, 2011 год... ОМГ... Это же "Голосуха-кейс".
Ты смотри - уже тут как тут)) За лучшие дома на Оболони и с почти готовым опупенным ремонтом (на то время, естественно)? Не думаю.
Конечно, квартира сегодня не стоит 200к, то я уже почти 10 лет не арендую - это раз. И подешевела она не оч. сильно - это два (хотя тут мне не принципиально - повторюсь, я покупал, чтобы жить)
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28
airmax78 написав:
200к, меньше 100кв.м, на Минской, 2011 год... ОМГ... Это же "Голосуха-кейс".
та ну, куда там до голосухи! у нее локация на порядок лучше - это реальное прицентралье, а минская - ипеня
реально ржу
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:28
kingkongovets написав:
ага, ага
двушка 96 м за 200куе в 2011
на минской бл!
это кстати с ремонтом, или бэз?
ну канешна после этого будешь с пеной у рт орать шо практический опыт - фигня, главное это пурга из цифр и грахвеков бггг
и после этого ты еще пытаешься обзывать злобными троллями тех, кто на недвиге зарабатывает и пытаться умничать и затыкать им рты
зы: я тебе говорил уже шо ты смешной?
Потому что ты и есть злобный тролль, написавший кучу букав и ни одного аргумента
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:35
zРадио написав:
Конечно, квартира сегодня не стоит 200к, то я уже почти 10 лет не арендую - это раз. И подешевела она не оч. сильно - это два (хотя тут мне не принципиально - повторюсь, я покупал, чтобы жить)
Це найголовніше.
Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді.
Це, скоріше, формування базових умов існування.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:36
airmax78 написав:
Возьмите с полочки печеньку - заслужили. Я не отслеживаю самые дешевые предложения по комплексу в режиме онлайн. Я говорю об уровнях, которые отложились в моей памяти. 2К - это когда я сам лично торговался с ОП. 3.5К - от того же ОП но уже в 2019м. Если сейчас можно найти на 10-15% дешевле у инвесторов, ну ОК. Какой из этого вывод? Выросло чуть ниже чем я написал? На сколько за это время вырос совкошлак и украинский кирпич родом из 00х?
Наверное 2000 был уровень цен при начале стройки, а 3500 почти завершенной, когда ясно было, что дом введут в эксплуатацию ?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:40
ib_investor написав:
Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді.
Це, скоріше, формування базових умов існування.
та все понятно - и жить в радость и уйти от расходов на аренду и неопределенности - я и сам постоянно об этом говорю, но!
не стоит при этом прийдя на ветку о недвиге выепываться и корчить из себя эксперта
не стоит сыпать горы бесполезной и бестолковой инфы с видом транснационального аналитика, если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:44
ib_investor написав: zРадио написав:
Конечно, квартира сегодня не стоит 200к, то я уже почти 10 лет не арендую - это раз. И подешевела она не оч. сильно - это два (хотя тут мне не принципиально - повторюсь, я покупал, чтобы жить)
Це найголовніше.
Жити в радість, в місці, що подобається, не сплачувати оренду, витрачати кошти на нормальні потреби, а не годування якогось «лорда».
Інвестиційна складова, при цьому, взагалі відходить на сьомий план, оскільки квартири, в яких живеш, в яких виростають діти, не є інвестицією в чистому вигляді.
Це, скоріше, формування базових умов існування.
Спасибо за поддержку - так и есть. Но в данной покупке и эмоций не было - цены были в 1.5 раза выше, чем сегодня - это Конг и Макс такие специалисты, что не владеют ситуацией 2011-го.
К слову, я купил на дне после сдутия пузыря 2008-го! До следующей коррекции 2014-го было еще 3 года, и из 2011-го ну просто никак нельзя было предположить майдан, российскую агрессию, банкопад и т.д.
Это нонсенс! Но тролли продолжают троллить
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:46
kingkongovets написав:
не стоит сыпать горы бесполезной и бестолковой инфы с видом транснационального аналитика, если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?
Я взял на дне, умник! Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:49
kingkongovets написав:
если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?
Так, я розумію.
Але багато бачив ситуацій, коли у людини банально не було коштів у часи, коли на нізах.
Тільки почав працювати, переїхав від батьків, переїхав в інше місто, не зібрав, ментально не дотягнувся до кредиту, і таке інше.
Але, коли доходи виросли, і почались суттєві накопичення, купувались квартири вже по існуючих цінниках.
І, оскільки базова необхідність то така собі інвестиція, про інвестиційну складову не переймаєшся.
Чи говорить така ситуація, що людина не може бути фахівцем і аналізувати сьогоднішні реалії?
Я не знаю, чесно.
Не знаю, яка саме була ситуація у Радіо, але бачив такі випадки.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:52
zРадио написав:Я взял на дне, умник!
Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам
ну вот шо ты с ним будешь делать, а?
и скока ж щас стоит твоя прэлесть шоп продать, мм?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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