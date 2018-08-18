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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4829483048314832

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54

  ib_investor написав:
  kingkongovets написав:если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?

Так, я розумію.


Не стоит, ИМХО, подыгрывать его манипуляциям. Тут нечего понимать. Покупка была совершена на дне, а не хаях - ложь номер 1. И это серия лучших домов на Оболони, а не то, что обезьян огульно додумал - ложь номер 2.

Конг пользуется тем, кто от таких цен все уже отвыкли за последние 6 лет... Трепло и есть трепло!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:56

  zРадио написав:Потому что ты и есть злобный тролль, написавший кучу букав и ни одного аргумента


  zРадио написав:Трепло и есть трепло!


ты хоть понимаешь шо описываешь сам себя, чудик? :mrgreen:
давай еще снова даннинга и крюгера вспомни шоп картина была полная бугогогоааа
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:57

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Я взял на дне, умник! Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам


ну вот шо ты с ним будешь делать, а?
и скока ж щас стоит твоя прэлесть шоп продать, мм?


Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:00

  zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!


если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!


если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют :mrgreen:


Ага, т.е. ты даже по объектам, купленным на исторических хаях, переоценку актива не считаешь, а считаешь только рентный доход, а я, купивший на локальном дне, не могу экономию на аренде записать себе в профит???

Какой ты лорд? Владелец 2-х круш быстрее тебя сообразит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19

zРадио а с чего ты интересно взял шо я обязательно покупал на хаях?
сам придумал?
оцени инвестиционный потенциал того шо я купил в 2011 и шо купил ты - надеюсь на конкретном примере тебе будет понятнее
про выхлоп от своей покупки я тоже сказал - расскажи мне еще раз как я попал и как ты "купил на дне"(с)
ферштейн, не? :mrgreen:
стоимость активов я канешна прикидываю шоп понимать какая их реальная рентабельность на моменте и не пора ли их сливать
пока не пора, не переживай :mrgreen:

зы: как происходит процесс "аккумуляции кэша"?
когда планируешь выходить на работу?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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  #<1 ... 4829483048314832
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