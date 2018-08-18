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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54
ib_investor написав: kingkongovets написав:
если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?
Так, я розумію.
Не стоит, ИМХО, подыгрывать его манипуляциям. Тут нечего понимать. Покупка была совершена на дне, а не хаях - ложь номер 1. И это серия лучших домов на Оболони, а не то, что обезьян огульно додумал - ложь номер 2.
Конг пользуется тем, кто от таких цен все уже отвыкли за последние 6 лет... Трепло и есть трепло!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:56
zРадио написав:
Потому что ты и есть злобный тролль, написавший кучу букав и ни одного аргумента
zРадио написав:
Трепло и есть трепло!
ты хоть понимаешь шо описываешь сам себя, чудик?
давай еще снова даннинга и крюгера вспомни шоп картина была полная бугогогоааа
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 20 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 10:57
kingkongovets написав: zРадио написав:Я взял на дне, умник!
Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам
ну вот шо ты с ним будешь делать, а?
и скока ж щас стоит твоя прэлесть шоп продать, мм?
Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО
стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:00
zРадио написав:
Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО
стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05
kingkongovets написав: zРадио написав:
Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО
стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют
Ага, т.е. ты даже по объектам, купленным на исторических хаях, переоценку актива не считаешь, а считаешь только рентный доход, а я, купивший на локальном дне, не могу экономию на аренде записать себе в профит???
Какой ты лорд? Владелец 2-х круш быстрее тебя сообразит
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Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19
zРадио
а с чего ты интересно взял шо я обязательно покупал на хаях?
сам придумал?
оцени инвестиционный потенциал того шо я купил в 2011 и шо купил ты - надеюсь на конкретном примере тебе будет понятнее
про выхлоп от своей покупки я тоже сказал - расскажи мне еще раз как я попал и как ты "купил на дне"(с)
ферштейн, не?
стоимость активов я канешна прикидываю шоп понимать какая их реальная рентабельность на моменте и не пора ли их сливать
пока не пора, не переживай
зы: как происходит процесс "аккумуляции кэша"?
когда планируешь выходить на работу?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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