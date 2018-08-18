RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48304831483248334834>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:54

  ib_investor написав:
  kingkongovets написав:если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее
понимаете о чем я?

Так, я розумію.


Не стоит, ИМХО, подыгрывать его манипуляциям. Тут нечего понимать. Покупка была совершена на дне, а не хаях - ложь номер 1. И это серия лучших домов на Оболони, а не то, что обезьян огульно додумал - ложь номер 2.

Конг пользуется тем, кто от таких цен все уже отвыкли за последние 6 лет... Трепло и есть трепло!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:57

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Я взял на дне, умник! Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам


ну вот шо ты с ним будешь делать, а?
и скока ж щас стоит твоя прэлесть шоп продать, мм?


Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:00

  zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!


если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 05.06.16
Подякував: 882 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:05

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!


если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют :mrgreen:


Ага, т.е. ты даже по объектам, купленным на исторических хаях, переоценку актива не считаешь, а считаешь только рентный доход, а я, купивший на локальном дне, не могу экономию на аренде записать себе в профит???

Какой ты лорд? Владелец 2-х круш быстрее тебя сообразит :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19

zРадио а с чего ты интересно взял шо я обязательно покупал на хаях?
сам придумал?
оцени инвестиционный потенциал того шо я купил в 2011 и шо купил ты - надеюсь на конкретном примере тебе будет понятнее
про выхлоп от своей покупки я тоже сказал - расскажи мне еще раз как я попал и как ты "купил на дне"(с)
ферштейн, не? :mrgreen:
стоимость активов я канешна прикидываю шоп понимать какая их реальная рентабельность на моменте и не пора ли их сливать
пока не пора, не переживай :mrgreen:

зы: как проходит процесс "аккумуляции кэша"?
когда планируешь выходить на работу?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7877
З нами з: 05.06.16
Подякував: 882 раз.
Подякували: 1330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

плять, сколько недель уже можно понты гонять? Сидит один без работы, бо инвестициям кирдык (странно, мы уже с июня возобновили в прежних объемах и еще привлекаем со стороны сотни миллионов грн.), и второй коммерцлорд на кэше и чехлят друг друга.
sequence
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 29.12.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:49

  sequence написав:(странно, мы уже с июня возобновили в прежних объемах и еще привлекаем со стороны сотни миллионов грн.


Мы это кто? Ваша компания? Или вы наемный работник, которого подсрачем могут выгнать в любой момент? Тогда к чему слово мы? Или вы с владельцем родные братья?)))

Самое смешное как планктон, сидя в банке говорит мы крупнейший в мире банковский холдинг.

Мы !! Ахахха . Вспомнил это вы столешницы тырите в цеху у себя )))) мы
xio13
 
Повідомлень: 579
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 11:53

  sequence написав:странно, мы уже с июня возобновили в прежних объемах и еще привлекаем со стороны сотни миллионов грн.


Кто ведет себя странно, а кто - глупо, покажет время. Но вы правы в том, что форум не про зрадио и конга. Есть у меня недостаток - не могу не ответить на провокацию. Каюсь. Постараюсь на будущее игнорировать троллей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 2635 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:00

  zРадио написав:
  sequence написав:странно, мы уже с июня возобновили в прежних объемах и еще привлекаем со стороны сотни миллионов грн.


Кто ведет себя странно, а кто - глупо, покажет время. Но вы правы в том, что форум не про зрадио и конга. Есть у меня недостаток - не могу не ответить на провокацию. Каюсь. Постараюсь на будущее игнорировать троллей

Та все ОК. Просто сидя на Минской в украинском кирпиче по овер 2куе за метр называть кого-то оленями не стоит.
airmax78
 
Повідомлень: 35433
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:10

  xio13 написав:..
Самое смешное как планктон, сидя в банке говорит мы крупнейший в мире банковский холдинг.
..

вам то точно виднее ))
"воровать столешницы у себя в цеху" это тоже очень смешно. Я так каждый день делаю, знаете, сколько наворовал?! У-ух, на два мордора хватит!
Востаннє редагувалось sequence в Пон 20 лип, 2020 12:15, всього редагувалось 1 раз.
sequence
 
Повідомлень: 3724
З нами з: 29.12.15
Подякував: 506 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 48304831483248334834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, antey1969, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1876, 1877, 1878
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18774 3085951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 12:22
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14451
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87768)
20.07.2020 12:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.