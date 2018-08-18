Додано: Пон 20 лип, 2020 11:19

а с чего ты интересно взял шо я обязательно покупал на хаях?сам придумал?оцени инвестиционный потенциал того шо я купил в 2011 и шо купил ты - надеюсь на конкретном примере тебе будет понятнеепро выхлоп от своей покупки я тоже сказал - расскажи мне еще раз как я попал и как ты "купил на дне"(с)ферштейн, не?стоимость активов я канешна прикидываю шоп понимать какая их реальная рентабельность на моменте и не пора ли их сливатьпока не пора, не переживайзы: как проходит процесс "аккумуляции кэша"?когда планируешь выходить на работу?