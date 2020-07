Додано: Пон 20 лип, 2020 12:43

Yuri_T написав: airmax78 написав: Я думаю, что практически всем, но самое главное - локейшеном. Я думаю, что практически всем, но самое главное - локейшеном.

я не сторонник Радио, более того, оппонент. почти по всем вопросам.

но человек назвал локацию. а вы тут басни рассказываете.



считаете район минской норм локацией?

серьезно?

про "локальное дно"(с) даже упоминать не хочу - сил ржать больше нет



зы: недавно рассказывал, шо люди подыскивают квартиру на сермиле за 200 - пуканы воспламенились шо форсажная камера на миг-21

зато двушка в быко-доме на окраине по цене овер 2к за м - норм, пайдьот, че

при этом ее владелец тут рассказывает как он лендлордов в лужу сажает

