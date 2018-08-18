Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют
Насправді, ККЦ, покупки київської нерухомості з 2006 по 2013 під оренду є глибоко збитковими. І ти сам це чудово знаєш. Так що сідай на велік і крути педалі)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
sequence написав:странно, мы уже с июня возобновили в прежних объемах и еще привлекаем со стороны сотни миллионов грн.
Кто ведет себя странно, а кто - глупо, покажет время. Но вы правы в том, что форум не про зрадио и конга. Есть у меня недостаток - не могу не ответить на провокацию. Каюсь. Постараюсь на будущее игнорировать троллей
Та все ОК. Просто сидя на Минской в украинском кирпиче по овер 2куе за метр называть кого-то оленями не стоит.
У меня монолитно-каркасный дом с панорамным остеклением. Чем он отличается от твоего, кроме того, что построен во времена, когда на каждом гвозде не экономили?
zРадио написав:Ты сначала озвучь, сколько сам потерял на объектах, в которые зашел с 2006-го по 2014-го. Потому что сегодня ВСЕ ИЗ ЭТОГО стоит дешевле. Что-то - просто дешевле, что-то офигеть как дешевле!
если я озвучу скока они за это время принесли мне кэша тут и ты и большая часть форума сон потеряют
Насправді, ККЦ, покупки київської нерухомості з 2006 по 2013 під оренду є глибоко збитковими. І ти сам це чудово знаєш. Так що сідай на велік і крути педалі)))
Всем понятно, что на протяжении 2009-2015 гг. любые покупки чего-либо, кроме биткоина, были убыточными . Наверное, стоит сравнивать лишь вариант депо и вложения в недвижимость. Согласен, что по ряду объектов разница между "забор, котлован, кран" и сдачей была очень хорошей. Но и провальные объекты, когда инвесторы теряли тупо все от слова "все", тоже попадались. Ну и, разумеется, если кому-то повезло, вовсе не означает, что он один такой умный, а все д... И если кто-то мечтал жить в своем и реализовал эту мечту - что плохого в этом? А кто-то с удовольствием сидит до сих пор в аренде и скачет и одной "первой сдачи" в другую, потихоньку засирая новые ремонты и мебель. И им так комфортнее
zРадио написав:Кто ведет себя странно, а кто - глупо, покажет время. Но вы правы в том, что форум не про зрадио и конга. Есть у меня недостаток - не могу не ответить на провокацию. Каюсь. Постараюсь на будущее игнорировать троллей
Та все ОК. Просто сидя на Минской в украинском кирпиче по овер 2куе за метр называть кого-то оленями не стоит.
У меня монолитно-каркасный дом с панорамным остеклением. Чем он отличается от твоего, кроме того, что построен во времена, когда на каждом гвозде не экономили?
Я думаю, что практически всем, но самое главное - локейшеном. P.S. Это что-то подобное ты называешь панорамным остеклением?
airmax78 написав:Я думаю, что практически всем, но самое главное - локейшеном.
я не сторонник Радио, более того, оппонент. почти по всем вопросам. но человек назвал локацию. а вы тут басни рассказываете.
считаете район минской норм локацией? серьезно? про "локальное дно"(с) даже упоминать не хочу - сил ржать больше нет
зы: недавно рассказывал, шо люди подыскивают квартиру на сермиле за 200 - пуканы воспламенились шо форсажная камера на миг-21 зато двушка в быко-доме на окраине по цене овер 2к за м - норм, пайдьот, че при этом ее владелец тут рассказывает как он лендлордов в лужу сажает ну правда - это норм, а?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:считаете район минской норм локацией? серьезно?
мое мнение тут ниочем. максимка заявляет, что его локация лучше, чем Минская. но не говорит, где именно его дом. но лучше. но не говорит. боится, что прямо сегодня оппоненты будут поджидать, высматривая в толпе толстых евреев. сейчас снова расскажет про антисемитов и просто съедет с темы.
Yuri_T лучше, уверяю вас и дом несопоставим и че? но речь то изначально шла о голосухе и даже тут дом на минской в глубокой жэ, вы кстати помните за сколько его купил макс и за сколько потом продал, поимев причем кэша с аренды?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.