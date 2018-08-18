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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4831483248334834

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:52

  kingkongovets написав:зы: недавно рассказывал, шо люди подыскивают квартиру на сермиле за 200 - пуканы воспламенились шо форсажная камера на миг-21
зато двушка в быко-доме на окраине по цене овер 2к за м - норм, пайдьот, че
при этом ее владелец тут рассказывает как он лендлордов в лужу сажает
ну правда - это норм, а?


Лорды и сами себя сажают в лужи чаще, чем это делаю я... сравнивать 200к в КРЖН сегодня и 200к в КРЖН в 2011-м - это нужно сильно себя не уважать!

Или на миллионер забыл, что курс тогда был 8, а не 27,5, и 200к составляли 1,6 млн грн, а не 5,5? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:53

kingkongovets
лучше это тогда, когда объявлено.
когда голословно - не с чем сравнивать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:56

  zРадио написав:Это и правда уже фаллометрия какая-то :oops:

Растишки, я живу в своей квартире, которой до сих пор доволен, которую купил на локальном дне и которая мне сэкономила уже порядка 100 тыс долларов арендных расходов.

Но самое главное - что мой прогноз относительно перспектив КРЖН остается неизменным. Падение на 20-40% в ближайшие 2 года. Засыпайте и думайте об этом :mrgreen:

Не думаю, что все так будет печально. Разве что резкая девальвация или снова путеннападет случится.
Падение на 40% фактически приравняет цены киевских спальников к ценам некрупных областных центров. Думаете, там будет в скором времени жилье "за еду"?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 12:57

  zРадио написав:Лорды и сами себя сажают в лужи чаще, чем это делаю я... сравнивать 200к в КРЖН сегодня и 200к в КРЖН в 2011-м - это нужно сильно себя не уважать!

Или на миллионер забыл, что курс тогда был 8, а не 27,5, и 200к составляли 1,6 млн грн, а не 5,5? :mrgreen:


а при чем тут курс тогда и сейчас - вот к чему это было?
ты тут пугаешь неизбежным падением вследствии пандемии и глобальной рецессии, а при этом твоя собственная хата на сколько просела УЖЕ после столь выгодной "покупки на дне" в 2011?
ты совсем с головой не дружишь шоль?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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