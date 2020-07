Додано: Пон 20 лип, 2020 12:57

zРадио написав: Лорды и сами себя сажают в лужи чаще, чем это делаю я... сравнивать 200к в КРЖН сегодня и 200к в КРЖН в 2011-м - это нужно сильно себя не уважать!



Или на миллионер забыл, что курс тогда был 8, а не 27,5, и 200к составляли 1,6 млн грн, а не 5,5? Лорды и сами себя сажают в лужи чаще, чем это делаю я... сравнивать 200к в КРЖН сегодня и 200к в КРЖН в 2011-м - это нужно сильно себя не уважать!Или на миллионер забыл, что курс тогда был 8, а не 27,5, и 200к составляли 1,6 млн грн, а не 5,5?



а при чем тут курс тогда и сейчас - вот к чему это было?

ты тут пугаешь неизбежным падением вследствии пандемии и глобальной рецессии, а при этом твоя собственная хата на сколько просела УЖЕ после столь выгодной "покупки на дне" в 2011?

ты совсем с головой не дружишь шоль? а при чем тут курс тогда и сейчас - вот к чему это было?ты тут пугаешь неизбежным падением вследствии пандемии и глобальной рецессии, а при этом твоя собственная хата на сколько проселапосле столь выгодной "покупки на дне" в 2011?ты совсем с головой не дружишь шоль?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.