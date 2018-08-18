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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:15
VladPL написав: antey1969 написав: zРадио написав:
Это и правда уже фаллометрия какая-то
Растишки, я живу в своей квартире, которой до сих пор доволен, которую купил на локальном дне и которая мне сэкономила уже порядка 100 тыс долларов арендных расходов.
Но самое главное - что мой прогноз относительно перспектив КРЖН остается неизменным. Падение на 20-40% в ближайшие 2 года. Засыпайте и думайте об этом
Не думаю, что все так будет печально. Разве что резкая девальвация или снова путеннападет случится.
Падение на 40% фактически приравняет цены киевских спальников к ценам некрупных областных центров. Думаете, там будет в скором времени жилье "за еду"?
скорее, "жилье за коммуналку". То же ждет и Киев. Если дальше наше правительство будет под шумок шизовируса уничтожать малый и средний бизнес, опустеет очень много помещений. А содержать их становится все дороже. Сейчас просто нет счетов за отопление. А вот к Новому году увидим такую печальку, что 40% покажется оптимистическим сценарием. Кстати, отток приезжих обратно в свои города как-то сдержит падение в этих городах. Так что "за еду" не будет
Ребят, вы хоть иногда выходите из дома. Карантин с самоизоляцией уже закончился. Увидите эти опустевшие улицы Киева. Рестораны, "в которых никого нет". На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:17
airmax78 написав:Никто не мог предсказать ни майдан, ни российскую агрессию
, ни, тем более, пандемию
Невже???Чомусь фінська еліта ще в 1920-х роках зрозуміла, що московіти, як очухаються, попруть на них. І всі 1920-1930ті роки фінни будували лінію Манергейма. Московіти прорвали ту кляту лінію, проте то була Піррова перемога.
Українська ж бидло-їліта - вона має рот, шлунок і сраку.
Рівень інтелекту пересічного укро-чиновника (в незалежності від соціального рівня) - трохи більше нуля.
І чим далі, тим ближче до нуля.
Остання керівна партія є взірцем неосвіченості, жадібності і тупості.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 20 лип, 2020 13:27, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:18
zРадио написав:
Дискуссия закрыта!
та кто с тобой дискуссирует, смешной?)
я просто на твоем примере показываю чего в абсолютных значениях (наличных долларах) стоит болтовня таких как ты балаболов, мнящих себя экспертами и аналитиками
продолжай "аккумулировать кэш" бгггг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:20
kingkongovets написав:
показываю чего в абсолютных значениях (наличных долларах) стоит болтовня балаболов, мнящих себя экспертами и аналитикам
ККЦ, ти про себе пишеш?
Ти є класичним балаболом. Трієшником-хвостистом.
Мабуть, ти теж 5 років "вчився у ВУЗі" і працював на двох роботах?
Жодних цифр, графіків, порівнянь.То для тебе надто складно.
Лише постулат "Купляйте житло на КРЖН, тому що воно завжди дорожчає!"
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 20 лип, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:21
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Я думаю, что практически всем, но самое главное - локейшеном.
я не сторонник Радио, более того, оппонент. почти по всем вопросам.
но человек назвал локацию. а вы тут басни рассказываете.
Я не хочу, Юра. Лучше считайте меня балаболом.
Это почти центр. Ну не Майдан, не Софийская площадь и не Банковая, но тоже не так далеко. И дом - не Тетрис, конечно, но тоже ничего.
Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что всегда нужно посмотреться в зеркало, прежде чем кого-то назвать ушастым. А лучше - промолчать.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:22
airmax78 написав:
..На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.
Хоспади, Максим, вы чё, лазите в этих толпах понаехов? Дай угадаю, обязательным пунктом зайти в Мак на Крещатике и спуститься на фуникулере
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:23
Frant написав:
Лише постулат "Купляйте жиьло на КРЖН, тому що воно завжди дорожчає!"
вот не надо так нагло искажать
мой постулат - "локация решает", остальное все от лукавого
а покупать (в инвестиционных целях) надо тогда, когда получаешь выгодное предложение, а не когда цена на дне
когда цены на дне мало шо хорошего продают, дядя
а я говно не покупаю принципиально
бувай здоров, надоели вы мне
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:25
kingkongovets написав:
когда цены на дне мало шо хорошего продают, дядя
Пасанчик, в порівнні з 2008 - ціни КРЖН бовтаються на дні. Малий вибір?
kingkongovets написав:
мой постулат - "локация решает", остальное все от лукавого
ККЦ, ти дійсно скурив свій буквар? Чи продав його, як Буратино, за 3 сольдо?
З 2007 по 2013 повільно дешевшали всі квартири на КРЖН. "Вторинка" швидко дешевшала з 2014 по 2018. І зараз знову дешевшає. Усюди.
Тому, ККЦ, "пышы ыщо!"
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 20 лип, 2020 13:30, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:27
kingkongovets написав:
..
а покупать (в инвестиционных целях) надо тогда, когда получаешь выгодное предложение, а не когда цена на дне..
годная стратегия, уважаю. Ждать с моря погоды очень недалекая инвест мысль
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:32
sequence написав: airmax78 написав:
..На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.
Хоспади, Максим, вы чё, лазите в этих толпах понаехов? Дай угадаю, обязательным пунктом зайти в Мак на Крещатике и спуститься на фуникулере
Нет. Мне просто удобно так гулять. Получается почти через все парки в центре пройти. И т.к. делаю я это в последние 2-3 месяца довольно часто, то не могу этого не заметить.
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