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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4834483548364837>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:33

  airmax78 написав:
  VladPL написав:
  zРадио написав:Это и правда уже фаллометрия какая-то :oops:

Растишки, я живу в своей квартире, которой до сих пор доволен, которую купил на локальном дне и которая мне сэкономила уже порядка 100 тыс долларов арендных расходов.

Но самое главное - что мой прогноз относительно перспектив КРЖН остается неизменным. Падение на 20-40% в ближайшие 2 года. Засыпайте и думайте об этом :mrgreen:

Не думаю, что все так будет печально. Разве что резкая девальвация или снова путеннападет случится.
Падение на 40% фактически приравняет цены киевских спальников к ценам некрупных областных центров. Думаете, там будет в скором времени жилье "за еду"?


скорее, "жилье за коммуналку". То же ждет и Киев. Если дальше наше правительство будет под шумок шизовируса уничтожать малый и средний бизнес, опустеет очень много помещений. А содержать их становится все дороже. Сейчас просто нет счетов за отопление. А вот к Новому году увидим такую печальку, что 40% покажется оптимистическим сценарием. Кстати, отток приезжих обратно в свои города как-то сдержит падение в этих городах. Так что "за еду" не будет :)

Ребят, вы хоть иногда выходите из дома. Карантин с самоизоляцией уже закончился. Увидите эти опустевшие улицы Киева. Рестораны, "в которых никого нет". На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.[/quote]

Это не показатель. Посмотрите, сколько пустых помещений. "Продам", "аренда" и т.п. Многие после смягчения карантина так и не смогли открыться заново. Персонал, который в период карантина не стал заниматься дешевой проституцией, а уехал домой - как думаете, вернется и создаст спрос на жилье? А когда введут вторую волну, которая по сравнению с первой пристрелочной покажется цунами? Много вопросов...
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:35

  sequence написав:
  airmax78 написав:..На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.

Хоспади, Максим, вы чё, лазите в этих толпах понаехов? Дай угадаю, обязательным пунктом зайти в Мак на Крещатике и спуститься на фуникулере


это не так. просто теперь у киевлян с массивов - при этом независимо от их оригинального происхождения - модным прогулочным местом стал мост. и конечно резко выросли толпы на Владке, что не гуд, но что поделаешь. зато у фуникулера драйв реальный
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:35

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.

Хоспади, Максим, вы чё, лазите в этих толпах понаехов? Дай угадаю, обязательным пунктом зайти в Мак на Крещатике и спуститься на фуникулере


я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать - шо одно это реабилитируют все кражи мелеардов при его строительстве (на самом деле нет - наоборот сэкономили)
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
отож, бл
а велодорожки новые в центре - и работают же ж уже, их оперативно чистят от лосей - и отремонтированные улицы - пушкинская реально бимба!
хорошо в киеве летом на выхи и праздники
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:38

Тем временем, для выходящих из дома Максиков, сообщаю - розничные продажи, слегка оживившись в первые недели послабления жесткого карантина, возвращаются к уровням... жесткого карантина.

Рост в июне наблюдается только в сегменте АЗС по понятным причинам. Продукты питания падают и по среднему чеку, и по общему денежному валу (несмотря на инфляцию 5% в этом сегменте рынка). Продажи одежды и обуви после удовлетворения "атложенного спроса" так же снижаются
https://public.tableau.com/profile/ppol ... conomy/6_1
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:41

  airmax78 написав:
  VladPL написав:скорее, "жилье за коммуналку". То же ждет и Киев. Если дальше наше правительство будет под шумок шизовируса уничтожать малый и средний бизнес, опустеет очень много помещений. А содержать их становится все дороже. Сейчас просто нет счетов за отопление. А вот к Новому году увидим такую печальку, что 40% покажется оптимистическим сценарием. Кстати, отток приезжих обратно в свои города как-то сдержит падение в этих городах. Так что "за еду" не будет :)

Ребят, вы хоть иногда выходите из дома. Карантин с самоизоляцией уже закончился. Увидите эти опустевшие улицы Киева. Рестораны, "в которых никого нет". На "никому не нужном мосту" часто приходится чуть ли не проталкиваться, чтобы пройти.


100%. украинцы в целом и киевляне в частности - они от ковида имеют врожденный иммунитет. рестораны - отличное место его потренировать. но как показывает статистика госпитализаций, есть и иммунитету предел. так это еще большинство офисов пока пустуют. популярный на сегодня опен спейс - это возможность быстро и эффективно заразить тонну людей. подождем. я думаю еще 2 месяца разгулья и проблематика станет видна не вооруженным минимальными по факту тестами глазом
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:41

  kingkongovets написав:..
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
..

так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:42

  VladPL написав:Это не показатель. Посмотрите, сколько пустых помещений. "Продам", "аренда" и т.п. Многие после смягчения карантина так и не смогли открыться заново. Персонал, который в период карантина не стал заниматься дешевой проституцией, а уехал домой - как думаете, вернется и создаст спрос на жилье? А когда введут вторую волну, которая по сравнению с первой пристрелочной покажется цунами? Много вопросов...


нене, это как раз очень хороший показатель, кстати
называется - "жадность порождает бедность"
это в основном те трибеки, которые пытались выжимать из арендаторов все соки игнорируя карантин
ну и вот мои рекрутеры съехали именно потому шо разъехались по своим селам ключевые работники - если я им сделал очень приличную скидку - работать они имели право - то их квартирные лендлорды нет и у них банально закончились заначки
а теперь сидят как бабка с разбитым корытом
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:44

  sequence написав: так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки


вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детстве
шо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмысле
вы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезно
все еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:45

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
..

так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки

Так по велодорожкам-то не только на велосипеде в гору пыхтеть можно. Город постепенно наводняет электротранспорт и он весь мог бы ехать по этим дорожкам. И это реальная альтернатива автомобилю (правда только при хорошей погоде).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:45

  kingkongovets написав:я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать - шо одно это реабилитируют все кражи мелеардов при его строительстве (на самом деле нет - наоборот сэкономили)
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
отож, бл
а велодорожки новые в центре - и работают же ж уже, их оперативно чистят от лосей - и отремонтированные улицы - пушкинская реально бимба!
хорошо в киеве летом на выхи и праздники


100%. пушкинская - бомба. не проходит и два-три дня, как по освобожденной от 50 машин правой стороне дороги промчится велосипедист, разминувшисть на день с встречным велосипедистам с велосипедной дорожки на тротуаре
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