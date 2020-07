Додано: Пон 20 лип, 2020 14:14

sequence написав: ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.

По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??

ну понятно шо мешают с логистикой - а как быть если все мосты реально сыпались и больше некуда было откладывать - но в америке "констракшн" на дорогах и мостах в порядке нормы, все понимают шо ремонты неизбежны

а современные и комфортные туристические и рекреационные маршруты и локации нужны киеву как воздух - смотрите крещатик не перекрывают уже и толпы людей гуляют не по асфальту проезжей части а по офигеннейшему маршруту по паркам с шикарнейшими видами

шо касается развязок столь необходимых - полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати

вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

