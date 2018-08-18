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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 13:46
adeges написав:
..
это не так. просто теперь у киевлян с массивов - при этом независимо от их оригинального происхождения - модным прогулочным местом стал мост. и конечно резко выросли толпы на Владке, что не гуд, но что поделаешь. зато у фуникулера драйв реальный
Ну, нет особых противоречий. "Киевляне" с массивов вполне могут быть все теми же понаехами, которым лень на выходных, флаевским методом, на электричках п..довать в Шепетовку.
И воскресные толпы у фуникулера и "мостика Кличко" тому дополнительное подтверждение
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Додано: Пон 20 лип, 2020 13:58
kingkongovets написав:
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вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детстве
шо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмысле
вы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезно
все еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад
ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.
По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??
По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:06
kingkongovets написав:
вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется
1) ККЦ, що ти хочеш цим сказати?Що ти з лопатою виконуєш настанови Азірова?
2) поїдь від Києва на 100 км і уважно подивись, як там ситуація.
З населенням та ікономікою.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:13
sequence написав:
По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы
Я же пишу, велодорожки - это они просто так по старинке называются. Они не для великов. Тем более в Киеве с его холмами. В Бухаресте на 1 велосипедиста на велодорожке приходится 5-6 человек на электросамокатах.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 14:14
sequence написав:
ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.
По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??
По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы
ну понятно шо мешают с логистикой - а как быть если все мосты реально сыпались и больше некуда было откладывать - но в америке "констракшн" на дорогах и мостах в порядке нормы, все понимают шо ремонты неизбежны
а современные и комфортные туристические и рекреационные маршруты и локации нужны киеву как воздух - смотрите крещатик не перекрывают уже и толпы людей гуляют не по асфальту проезжей части а по офигеннейшему маршруту по паркам с шикарнейшими видами
шо касается развязок столь необходимых - полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати
вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика
а по велодорожкам зря вы так, сам удивляюсь переменам, был гораздо более пессимистично настроен поначалу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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