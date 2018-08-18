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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4834483548364837>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:41

  kingkongovets написав:..
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
..

так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:42

  VladPL написав:Это не показатель. Посмотрите, сколько пустых помещений. "Продам", "аренда" и т.п. Многие после смягчения карантина так и не смогли открыться заново. Персонал, который в период карантина не стал заниматься дешевой проституцией, а уехал домой - как думаете, вернется и создаст спрос на жилье? А когда введут вторую волну, которая по сравнению с первой пристрелочной покажется цунами? Много вопросов...


нене, это как раз очень хороший показатель, кстати
называется - "жадность порождает бедность"
это в основном те трибеки, которые пытались выжимать из арендаторов все соки игнорируя карантин
ну и вот мои рекрутеры съехали именно потому шо разъехались по своим селам ключевые работники - если я им сделал очень приличную скидку - работать они имели право - то их квартирные лендлорды нет и у них банально закончились заначки
а теперь сидят как бабка с разбитым корытом
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:44

  sequence написав: так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки


вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детстве
шо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмысле
вы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезно
все еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 20 лип, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:45

  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
..

так вопрос то в другом - именно, что куча всего другого не строится, что куда нужнее городу. Туристическим мостиком я воспользовался ровно два раза в туристических целях (гости были), а прочей инфраструктурой пользуюсь каждый день. Много чего катастрофически не хватает. При том, я не сторонник велодорожек на проспектах Киева, считаю что для велоспорта существуют парки

Так по велодорожкам-то не только на велосипеде в гору пыхтеть можно. Город постепенно наводняет электротранспорт и он весь мог бы ехать по этим дорожкам. И это реальная альтернатива автомобилю (правда только при хорошей погоде).
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:45

  kingkongovets написав:я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать - шо одно это реабилитируют все кражи мелеардов при его строительстве (на самом деле нет - наоборот сэкономили)
а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?
отож, бл
а велодорожки новые в центре - и работают же ж уже, их оперативно чистят от лосей - и отремонтированные улицы - пушкинская реально бимба!
хорошо в киеве летом на выхи и праздники


100%. пушкинская - бомба. не проходит и два-три дня, как по освобожденной от 50 машин правой стороне дороги промчится велосипедист, разминувшисть на день с встречным велосипедистам с велосипедной дорожки на тротуаре
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:46

  adeges написав:..
это не так. просто теперь у киевлян с массивов - при этом независимо от их оригинального происхождения - модным прогулочным местом стал мост. и конечно резко выросли толпы на Владке, что не гуд, но что поделаешь. зато у фуникулера драйв реальный

Ну, нет особых противоречий. "Киевляне" с массивов вполне могут быть все теми же понаехами, которым лень на выходных, флаевским методом, на электричках п..довать в Шепетовку.
И воскресные толпы у фуникулера и "мостика Кличко" тому дополнительное подтверждение
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 13:58

  kingkongovets написав:..
вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детстве
шо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмысле
вы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезно
все еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад

ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.
По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??
По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:13

  sequence написав: По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы

Я же пишу, велодорожки - это они просто так по старинке называются. Они не для великов. Тем более в Киеве с его холмами. В Бухаресте на 1 велосипедиста на велодорожке приходится 5-6 человек на электросамокатах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:14

  sequence написав: ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.
По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??
По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы


ну понятно шо мешают с логистикой - а как быть если все мосты реально сыпались и больше некуда было откладывать - но в америке "констракшн" на дорогах и мостах в порядке нормы, все понимают шо ремонты неизбежны
а современные и комфортные туристические и рекреационные маршруты и локации нужны киеву как воздух - смотрите крещатик не перекрывают уже и толпы людей гуляют не по асфальту проезжей части а по офигеннейшему маршруту по паркам с шикарнейшими видами
шо касается развязок столь необходимых - полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати
вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика
а по велодорожкам зря вы так, сам удивляюсь переменам, был гораздо более пессимистично настроен поначалу
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 14:46

  kingkongovets написав: полистайте генплан, там все есть и все нужное, сами по себе развязки и расширение дорог ничего не решают, кстати
вы просто не житель центра и прицентралья, тут все очень сильно меняться стало, но вы к машине привязаны и видите только ухудшение трафика

Я житель нижнего Печерска и никаких улучшений не вижу и теперь понял кто выбирает таких как Кличко.
Кроме парчка Печерский сделанного на розе Киквидзе и Бастионной и там же зачем-то замененного не самого плохого асфальта на фэмы, никаких изменений не увидел.
Зато сват преподающий в КАДИ плевался когда мы час стояли в среду не в час пик на Выдубичах т. к. на Южном мосту была очередная пробка из-за непонятного нескончаемого ремонта.
Про Шулявский переход напомнить любителю боксера или про то что ни одной новой станции метро в Киеве за последние 6 лет не ввели?
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