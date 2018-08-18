Додано: Пон 20 лип, 2020 13:58

kingkongovets написав: ..

вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детстве

шо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмысле

вы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезно

все еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад ..вы оглянитесь и посмотрите сколько вообще чего вокруг строится и ремонтируется шо никада при моей памяти не ремонтировалось или ремонтировалось в детствешо касается велоспорта в парках - ну это даже не смешно, может вы имели в виду другое, а шо касается велодорожек - так они не для спорта, а для комьютинга, для того шоп по городу без пробок передвигаться всмыслевы я так понимаю не в центре живете - возьмите вцентре велик напрокат у того же несктбайка и попробуйте по центру катнуть - удивитесь, серьезновсе еще далеко до идеала, но гораздо лучше чем даже год назад

ремонты я вижу, но, как назло, они сильно мешают мне с логистикой, а в нужных местах нет и в проекте. Понимаете разницу между ремонтом (даже капитальным) и новой развязкой/стыковкой и т.д.? То, что бабла заметно больше вкидывают в инфраструктуру заметно. Проблемой мне видится, что не совсем туда. Ехал по Западной Украине на днях, местные мне пошутили "да у нас тут все дороги сделали". Ну его нах. Только по центральным магистралям, никуда не сворачивайте.По великам я не любитель - не всем же кататься. Парки, мне кажется, подходят - нефиг выхлопами дышать. Для передвижения по городу нужен четкий общественный, особенно метро. Что-то не так??По аренде велика - катался пару раз, но, снова таки, раздражает постоянные остановки, спешивания, машины, пешеходы, ступеньки, разбитые участки. У нас оно стоит 1,5 бакса за час. В Брюсселе я за 2 евро ездил пол-дня: тупо надоело, устал. Не то, что денех жалко, а город у нас не для великов, увы