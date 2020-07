Додано: Пон 20 лип, 2020 13:45

kingkongovets написав: я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать - шо одно это реабилитируют все кражи мелеардов при его строительстве (на самом деле нет - наоборот сэкономили)

а помните же как говны летели во все стороны когда его только начинали строить?

отож, бл

а велодорожки новые в центре - и работают же ж уже, их оперативно чистят от лосей - и отремонтированные улицы - пушкинская реально бимба!

хорошо в киеве летом на выхи и праздники



100%. пушкинская - бомба. не проходит и два-три дня, как по освобожденной от 50 машин правой стороне дороги промчится велосипедист, разминувшисть на день с встречным велосипедистам с велосипедной дорожки на тротуаре

