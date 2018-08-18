Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего
Проте нерухість КРЖН за цей час подешевшала в 2-3 рази, і теж "нічого" І знову ціни "вторинки" ломанулись вниз.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 лип, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
хороший, информативный пост. спасибо
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
хороший, информативный пост. спасибо
Надо же гривно-депо-людям где-нибудь пар выпускать. На валютной ветке не комильфо, поэтому будут делать это здесь какое-то время, пользуясь инерцией КРЖН Ожидаемо