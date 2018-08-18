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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4834483548364837

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:15

  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:17

  kingkongovets написав:я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать


Девушка моложе дочки) ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19

  Faceless написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:


Проте нерухість КРЖН за цей час подешевшала в 2-3 рази, і теж "нічого" :mrgreen:
І знову ціни "вторинки" ломанулись вниз.

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 лип, 2020 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:20

  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


хороший, информативный пост. спасибо
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35

  Faceless написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:

ветеран апокалипсиса 80 уровняЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:48

  adeges написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


хороший, информативный пост. спасибо


Надо же гривно-депо-людям где-нибудь пар выпускать. На валютной ветке не комильфо, поэтому будут делать это здесь какое-то время, пользуясь инерцией КРЖН :) Ожидаемо
zРадио
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  #<1 ... 4834483548364837
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