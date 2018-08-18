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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:15
У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:17
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19
Проте нерухомість КРЖН за цей час подешевшала в 2-3 рази, і теж "нічого"
В 2020 ціни "вторинки" знову ломанулись вниз.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 лип, 2020 17:28, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:20
хороший, информативный пост. спасибо
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35
ветеран апокалипсиса 80 уровня
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:48
Надо же гривно-депо-людям где-нибудь пар выпускать. На валютной ветке не комильфо, поэтому будут делать это здесь какое-то время, пользуясь инерцией КРЖН Ожидаемо
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:23
Будинок розвалюється навпіл у Дарницькому районі (ФОТО)
Збудован Київміскбудом у 2004.
Додано: Пон 20 лип, 2020 16:49
я подумав, що панельна "хрущовка" валиться.
Глянув фото - а то хвалений новобуд)))
"будинок почав повністю валитись з усіх боків… Будинок 2004 років. «Київміськбуд»"
До речі, "Київміськбуд" - він клепав неначе якісні "неохрущі", ні?
Ось ще один новобуд, Караганда, 2012 - впав нафіг:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 20 лип, 2020 17:20
Глава инвестиционного подразделения BNP Paribas, управляющего активами размером более 550 млрд евро, заявил Financial Times, что кризис, спровоцированный пандемией, является "матерью всех рецессий".
По ожиданиям банка, восстановление будет медленным U, или W-образной формы.
Под особенно высоким давлением будут находиться развивающиеся экономики с избыточной долговой нагрузкой.
BNP Paribas fund arm braces for ‘mother of all recessions’
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