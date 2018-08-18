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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4834483548364837

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:15

  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:17

  kingkongovets написав:я буквально вчера на этом самом мосту познакомился с мега шикарной девушкой - она с мамой гуляла, предложил их вдвоем сфоткать


Девушка моложе дочки) ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19

  Faceless написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:


Проте нерухомість КРЖН за цей час подешевшала в 2-3 рази, і теж "нічого" :mrgreen:
В 2020 ціни "вторинки" знову ломанулись вниз. :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось Frant в Пон 20 лип, 2020 17:28, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:20

  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


хороший, информативный пост. спасибо
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:35

  Faceless написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".

У топикстартера прогнозы по банкрану и краху доллара переносятся с месяца на месяц уже 11 лет, и ничего :mrgreen:

ветеран апокалипсиса 80 уровняЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:48

  adeges написав:
  DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


хороший, информативный пост. спасибо


Надо же гривно-депо-людям где-нибудь пар выпускать. На валютной ветке не комильфо, поэтому будут делать это здесь какое-то время, пользуясь инерцией КРЖН :) Ожидаемо
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:23

Будинок розвалюється навпіл у Дарницькому районі (ФОТО)

https://bigkyiv.com.ua/budynok-rozvalyu ... pjC7dyaYp8

Збудован Київміскбудом у 2004.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 16:49

  Бывалый написав:Будинок розвалюється навпіл у Дарницькому районі (ФОТО)

https://bigkyiv.com.ua/budynok-rozvalyu ... pjC7dyaYp8

Збудован Київміскбудом у 2004.

я подумав, що панельна "хрущовка" валиться.
Глянув фото - а то хвалений новобуд)))

"будинок почав повністю валитись з усіх боків… Будинок 2004 років. «Київміськбуд»"

До речі, "Київміськбуд" - він клепав неначе якісні "неохрущі", ні? :mrgreen:

Ось ще один новобуд, Караганда, 2012 - впав нафіг:

Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:20

Глава инвестиционного подразделения BNP Paribas, управляющего активами размером более 550 млрд евро, заявил Financial Times, что кризис, спровоцированный пандемией, является "матерью всех рецессий".

По ожиданиям банка, восстановление будет медленным U, или W-образной формы.

Под особенно высоким давлением будут находиться развивающиеся экономики с избыточной долговой нагрузкой.

BNP Paribas fund arm braces for ‘mother of all recessions’
https://www.ft.com/content/0a95b82e-480 ... ec16d86e87
zРадио
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  #<1 ... 4834483548364837
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