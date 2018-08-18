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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:32
а о чем вообще тут срач?
что только рыла с 100+ сделками купли-продажи или сдаваны с 10+ объектами могут совать свое экспертное мнение? так у них 2 ответа: #буитдорожать и #неупадетбольше10%.
как человек, бросавший курить, могу уверенно сказать: самовнушение - страшная сила. вот они и дергают в надежде на это, напевая мантры.
им пох статистика, прогнозы, экономика, с/с.... - все пох. ну защита такая.
вот я на днях про.бал 2т грн по своей глупости. но я тут же себя убедил, что это плата за опыт на мелкой сумме и в будущем я такого не сделаю на сумме крупнее.
это же просто особенность человеческой психики - оправдывать себя и то, что тебе выгодно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Пон 20 лип, 2020 17:49
adeges написав: DmitryK написав:
У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
хороший, информативный пост. спасибо
Рекламация на кристаллбол.
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