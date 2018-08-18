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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4835483648374838

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а о чем вообще тут срач?
что только рыла с 100+ сделками купли-продажи или сдаваны с 10+ объектами могут совать свое экспертное мнение? так у них 2 ответа: #буитдорожать и #неупадетбольше10%.
как человек, бросавший курить, могу уверенно сказать: самовнушение - страшная сила. вот они и дергают в надежде на это, напевая мантры.
им пох статистика, прогнозы, экономика, с/с.... - все пох. ну защита такая.
вот я на днях про.бал 2т грн по своей глупости. но я тут же себя убедил, что это плата за опыт на мелкой сумме и в будущем я такого не сделаю на сумме крупнее.
это же просто особенность человеческой психики - оправдывать себя и то, что тебе выгодно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:49

      adeges написав:
      DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


    хороший, информативный пост. спасибо

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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:13

    не знаю шо вам на пушкинской не нравится

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    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:21

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Золотоворотскую также сделали - симпатично.
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:06

      airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.

    Ничего, скоро и основная часть форума оценит красоту отремонтированных улиц. Как только до драгоманова и пчёлки дойдут, сразу и оценят
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      #<1 ... 4835483648374838
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