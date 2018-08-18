Додано: Пон 20 лип, 2020 17:32

а о чем вообще тут срач?

что только рыла с 100+ сделками купли-продажи или сдаваны с 10+ объектами могут совать свое экспертное мнение? так у них 2 ответа: #буитдорожать и #неупадетбольше10%.

как человек, бросавший курить, могу уверенно сказать: самовнушение - страшная сила. вот они и дергают в надежде на это, напевая мантры.

им пох статистика, прогнозы, экономика, с/с.... - все пох. ну защита такая.

вот я на днях про.бал 2т грн по своей глупости. но я тут же себя убедил, что это плата за опыт на мелкой сумме и в будущем я такого не сделаю на сумме крупнее.

это же просто особенность человеческой психики - оправдывать себя и то, что тебе выгодно.