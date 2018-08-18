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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48364837483848394840>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а о чем вообще тут срач?
что только рыла с 100+ сделками купли-продажи или сдаваны с 10+ объектами могут совать свое экспертное мнение? так у них 2 ответа: #буитдорожать и #неупадетбольше10%.
как человек, бросавший курить, могу уверенно сказать: самовнушение - страшная сила. вот они и дергают в надежде на это, напевая мантры.
им пох статистика, прогнозы, экономика, с/с.... - все пох. ну защита такая.
вот я на днях про.бал 2т грн по своей глупости. но я тут же себя убедил, что это плата за опыт на мелкой сумме и в будущем я такого не сделаю на сумме крупнее.
это же просто особенность человеческой психики - оправдывать себя и то, что тебе выгодно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:49

      adeges написав:
      DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".


    хороший, информативный пост. спасибо

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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:13

    не знаю шо вам на пушкинской не нравится

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    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 19:21

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Золотоворотскую также сделали - симпатично.
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:06

      airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.

    Ничего, скоро и основная часть форума оценит красоту отремонтированных улиц. Как только до драгоманова и пчёлки дойдут, сразу и оценят
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:35

      airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.


    а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов
    сейчас заканчивают франко и бандеры
    на след год намечен капремонт крещатика и героев сталинграда
    подольский мост епашат с китайской скоростью несмотря на активное противодействие и говномутство "активистов"
    метро бл вам не хватает? посмотрите на подольский мост, на движняк на виноградаре
    посмотрите на мосты
    шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд
    вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?

    зы: первая очередь подольского, которую веталь обещает сдать до нг

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    Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
    kingkongovets
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:53

      kingkongovets написав:шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд
    вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?

    Проезжал мимо Шулявки несколько раз
    Претензий вообще не понял в сторону Шулявки. Но многие разгоняют

    Работы ведутся, в лучшую сторону.
    До этого Шулявка - это был какой-то грёбанный треш

    Сейчас там пробки, дык ясен хрен, если идёт ремонт.
    Но уже то, что сделано мне нравится больше, чем то, что было до этого

    Но хомячкам проще постоянно жаловаться на Шулявку, чем 1 раз перетерпеть неудобства ремонта
    "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
    ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:05

      kingkongovets написав:а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов
    сейчас заканчивают франко и бандеры


    Что сделали по Дружбы народов?
    Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:08

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      adeges написав:по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.

    а если нет то что?
    уйдете с форума навсегда?
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:10

      pesikot написав:
      kingkongovets написав:шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд
    вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?

    Проезжал мимо Шулявки несколько раз
    Претензий вообще не понял в сторону Шулявки. Но многие разгоняют

    Работы ведутся, в лучшую сторону.
    До этого Шулявка - это был какой-то грёбанный треш

    Сейчас там пробки, дык ясен хрен, если идёт ремонт.
    Но уже то, что сделано мне нравится больше, чем то, что было до этого

    Но хомячкам проще постоянно жаловаться на Шулявку, чем 1 раз перетерпеть неудобства ремонта

    По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.
    airmax78
     
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