Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
а о чем вообще тут срач? что только рыла с 100+ сделками купли-продажи или сдаваны с 10+ объектами могут совать свое экспертное мнение? так у них 2 ответа: #буитдорожать и #неупадетбольше10%. как человек, бросавший курить, могу уверенно сказать: самовнушение - страшная сила. вот они и дергают в надежде на это, напевая мантры. им пох статистика, прогнозы, экономика, с/с.... - все пох. ну защита такая. вот я на днях про.бал 2т грн по своей глупости. но я тут же себя убедил, что это плата за опыт на мелкой сумме и в будущем я такого не сделаю на сумме крупнее. это же просто особенность человеческой психики - оправдывать себя и то, что тебе выгодно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
DmitryK написав:У свидетелей апокалипсиса все время что-то не срастаеться, приходиться постоянно переносить прогнозы: "еще 2 месяца разгулья", "осень не за горами", "к Новому году увидим такую печальку", "максимум весной".
airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.
а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов сейчас заканчивают франко и бандеры на след год намечен капремонт крещатика и героев сталинграда подольский мост епашат с китайской скоростью несмотря на активное противодействие и говномутство "активистов" метро бл вам не хватает? посмотрите на подольский мост, на движняк на виноградаре посмотрите на мосты шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?
зы: первая очередь подольского, которую веталь обещает сдать до нг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.