Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.
я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать
но проблема в том, что легко повредить подвеску можно на 50% улицах киева. это не впечатляющая стата
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.
я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать
но проблема в том, что легко повредить подвеску можно на 50% улицах киева. это не впечатляющая стата
У нас столбы надо ставить везде. Даже на детской площадке, если она соседствует с парковкой.
airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.
а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов сейчас заканчивают франко и бандеры на след год намечен капремонт крещатика и героев сталинграда подольский мост епашат с китайской скоростью несмотря на активное противодействие и говномутство "активистов" метро бл вам не хватает? посмотрите на подольский мост, на движняк на виноградаре посмотрите на мосты шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?
зы: первая очередь подольского, которую веталь обещает сдать до нг
Боксеру выборы пригорают. На его счастье, кандидатов нормальных нет. И движняк этот - последний год, а так сидел на ж*** ровно, заборы с дружбанами строил По тоещине - что там, решили хоть как делать будут, или до нового года дачников осчастливим трафиком на левобережку?
shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.
а что не так? вы задали вопрос получили ответ обычно на ветке так и происходило ранее а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)
За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват? Вы хороший прораб. Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
Я не прораб вы спросили минимально Я ответил в чем проблема? 3 пряморуких работника не могли реанимировать убитый в хлам 1к хрущ на 1,5 мес? в 2004м еще работники были вменяемые хотите срач или в чем у вас проблема?
зы: мне по старой памяти плиточник клал плитку 600х600 в 16м ПА110грн/м2, сейчас ценник за такое 350-400
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