airmax78 написав: Золотоворотскую также сделали - симпатично.



я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать



я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать

но проблема в том, что легко повредить подвеску можно на 50% улицах киева. это не впечатляющая стата

