RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4837483848394840>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 143
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
21
знизяться в межах 10%
29%
41
знизяться на 10-25%
30%
43
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:12

  airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.


я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать

но проблема в том, что легко повредить подвеску можно на 50% улицах киева. это не впечатляющая стата
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3280
З нами з: 14.03.06
Подякував: 204 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:16

  adeges написав:
  airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.


я живу на улице, которую сделали как конфетку. я благодарен витальке. но честно говоря у меня была претензия только к тротуару. но при этом дорогу выкопали на 2 метра в глубину, и полностью перестелили. и понаставили столбов тупых даже там, где это можно было не делать

но проблема в том, что легко повредить подвеску можно на 50% улицах киева. это не впечатляющая стата

У нас столбы надо ставить везде. Даже на детской площадке, если она соседствует с парковкой.
airmax78
 
Повідомлень: 35443
З нами з: 25.10.12
Подякував: 875 раз.
Подякували: 4163 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:17

  airmax78 написав:По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.


А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3888
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:17

  shapo написав:
  kingkongovets написав:а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов
сейчас заканчивают франко и бандеры


Что сделали по Дружбы народов?


проезжую часть и тротуары, глаза разуй
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7889
З нами з: 05.06.16
Подякував: 886 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:18

Госстат сообщает, что цены на жилье в Украине во 2-м квартале выросли в гривнах на 1,6%.
В пересчете в доллар цены снизились на 4,2% (средний курс 1-го кв - 25,4, 2-го - 26,95).

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0_u_e.xlsx

PS: прошу обратить внимание - данные по всей Украине, а не КРЖН. Регионализированной статистики пока нет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:18

  shapo написав:
  airmax78 написав:По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.


А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?


у тебя - есть?
заяву в прокуратуру написал?
или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?
так это тупо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7889
З нами з: 05.06.16
Подякував: 886 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:20

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.


А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?


у тебя - есть?
заяву в прокуратуру написал?
или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?
так это тупо

Если shapo напишет заяву, так себе подпишет приговор
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 31.08.09
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:22

  kingkongovets написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.


А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?


у тебя - есть?
заяву в прокуратуру написал?
или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?
так это тупо


Вот такие полезные идиоты и делают коррупцию возможной и безнаказанной
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6737
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:22

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Золотоворотскую также сделали - симпатично.


а еще до этого леонтовича и федорова, покровскую, дружбы народов
сейчас заканчивают франко и бандеры
на след год намечен капремонт крещатика и героев сталинграда
подольский мост епашат с китайской скоростью несмотря на активное противодействие и говномутство "активистов"
метро бл вам не хватает? посмотрите на подольский мост, на движняк на виноградаре
посмотрите на мосты
шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд
вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?

зы: первая очередь подольского, которую веталь обещает сдать до нг

Зображення


Боксеру выборы пригорают. На его счастье, кандидатов нормальных нет. И движняк этот - последний год, а так сидел на ж*** ровно, заборы с дружбанами строил :mrgreen:
По тоещине - что там, решили хоть как делать будут, или до нового года дачников осчастливим трафиком на левобережку?
vano80
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:26

  shapo написав:
  Прохожий написав:
  shapo написав:Недавно его коллега заявил что у него в обороте бывало более 10-ти квартир и минимальный срок на перепродажу вообще фантастический - 2 месяца. Но это речь шла о благословенных временах накачки Украины спекулятивными деньгами.

а что не так?
вы задали вопрос получили ответ
обычно на ветке так и происходило ранее
а схема была следующая: покупка убитейшей в хлам квартиры->ремонт->продажа
во время роста цены и отсутствия 5% налога при продаже был неплохой профит)


За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват?
Вы хороший прораб.
Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.

Я не прораб
вы спросили минимально Я ответил
в чем проблема?
3 пряморуких работника не могли реанимировать убитый в хлам 1к хрущ на 1,5 мес?
в 2004м еще работники были вменяемые
хотите срач или в чем у вас проблема?

зы: мне по старой памяти плиточник клал плитку 600х600 в 16м ПА110грн/м2, сейчас ценник за такое 350-400
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11616
З нами з: 05.06.13
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4837483848394840>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1877, 1878, 1879
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18783 3087249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 19:33
uaprofi
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199329
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14458
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2010)
20.07.2020 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.