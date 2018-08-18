Додано: Пон 20 лип, 2020 21:31

kingkongovets написав: shapo написав: airmax78 написав: По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают. По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.



А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет? А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?



у тебя - есть?

заяву в прокуратуру написал?

или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?

так это тупо у тебя - есть?заяву в прокуратуру написал?или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?так это тупо

О чем писать заяву?О том что тендер был фиктивный и проведен между двумя основными генподрядчиками кореша Кличко Микитася Спецбудплюс и Пивнично-украинский альянс?Так для этого нужно поднять протокол проведения тендера.Или о том, что стоимость проекта многократно завышена и нужно провести аудит?Что сроки сдачи нарушены? Так сроки в договоре прописаны.То, что происходит на стройках Киева, особенно бюджетных, я знаю столько сколько тебе и не снилось.Но быть народным трибуном ради того чтобы ткнуть носом в дерьмо такого порохобота как ты и песикот не собираюсь.Тем более там такие деньги крутятся что можно и своей смертью не помереть.