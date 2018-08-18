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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:31
kingkongovets написав: shapo написав: airmax78 написав:
По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.
А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?
у тебя - есть?
заяву в прокуратуру написал?
или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?
так это тупо
О чем писать заяву?
О том что тендер был фиктивный и проведен между двумя основными генподрядчиками кореша Кличко Микитася Спецбудплюс и Пивнично-украинский альянс?
Так для этого нужно поднять протокол проведения тендера.
Или о том, что стоимость проекта многократно завышена и нужно провести аудит?
Что сроки сдачи нарушены? Так сроки в договоре прописаны.
То, что происходит на стройках Киева, особенно бюджетных, я знаю столько сколько тебе и не снилось.
Но быть народным трибуном ради того чтобы ткнуть носом в дерьмо такого порохобота как ты и песикот не собираюсь.
Тем более там такие деньги крутятся что можно и своей смертью не помереть.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:35
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:35
Прохожий написав: shapo написав:
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За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват?
Вы хороший прораб.
Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
Я не прораб
вы спросили минимально Я ответил
в чем проблема?
3 пряморуких работника не могли реанимировать убитый в хлам 1к хрущ на 1,5 мес?
в 2004м еще работники были вменяемые
хотите срач или в чем у вас проблема?
зы: мне по старой памяти плиточник клал плитку 600х600 в 16м ПА110грн/м2, сейчас ценник за такое 350-400
Если это 2004г и работники универсалы которые могут и электропроводку поменять, и полы с сантехникой то для 2004г в отличие от 2005-2008г теоретически такое допускаю особенно если бюджет сильно не ограничивается.
Здесь какие-то подростки собрались , любой уточняющий вопрос воспринимают как личное оскорбление.
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:50
kingkongovets написав: airmax78 написав:
мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же.
.
напомните, когда готовые
тетрис, чикага, рт и нй стоили по 2 куе?
отписывался в свое время
продал РТ Па2250
зы: летом 15го ПА1250 можно было взять но Зрада говорила что мы все умрем)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 20 лип, 2020 21:58
pesikot написав: kingkongovets написав:
шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд
вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?
Проезжал мимо Шулявки несколько раз
Претензий вообще не понял в сторону Шулявки. Но многие разгоняют
Работы ведутся, в лучшую сторону.
До этого Шулявка - это был какой-то грёбанный треш
Сейчас там пробки, дык ясен хрен, если идёт ремонт.
Но уже то, что сделано мне нравится больше, чем то, что было до этого
Но хомячкам проще постоянно жаловаться на Шулявку, чем 1 раз перетерпеть неудобства ремонта
Ну конечно, часто бываю на Шулявке, так там эти идиоты даже не удосужатся тротуары с твердым покрытием сделать. Напротив Макдональдса и бывшего сбербанка люди ходят по земле. Як в селі. В дождь там писец что творится. Сколко там сотен миллионов гривен стоит Шулявский путепровод?
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:02
kingkongovets написав: shapo написав: airmax78 написав:
По Шулявке главная претензия - отсутствие финишного слоя асфальта и торчащие люки. Но сейчас, вроде, уже делают.
А по проведенному тендеру между двумя подрядчиками Укрбуда, стоимости и срокам никаких претензий нет?
у тебя - есть?
заяву в прокуратуру написал?
или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"?
так это тупо
Ну попадет заявка к условному Прохожему, который меньше чем за 50к не берется за дело, что дальше?
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