Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
shapo написав:[ За 2 месяца ремонт убитой квартиры в времена когда рабочие были нарасхват? Вы хороший прораб. Правда, в сравнении с конговцем вы нищеброд - у него таких квартир судя по кв.м. минимум в 2 раза больше.
Я не прораб вы спросили минимально Я ответил в чем проблема? 3 пряморуких работника не могли реанимировать убитый в хлам 1к хрущ на 1,5 мес? в 2004м еще работники были вменяемые хотите срач или в чем у вас проблема?
зы: мне по старой памяти плиточник клал плитку 600х600 в 16м ПА110грн/м2, сейчас ценник за такое 350-400
Если это 2004г и работники универсалы которые могут и электропроводку поменять, и полы с сантехникой то для 2004г в отличие от 2005-2008г теоретически такое допускаю особенно если бюджет сильно не ограничивается. Здесь какие-то подростки собрались , любой уточняющий вопрос воспринимают как личное оскорбление.
airmax78 написав:мы наблюдаем этот процесс уже 6 лет. Совкошлак и украинский кирпич начала 00х (в т.ч. твой на Минской) валится все ниже и ниже, а Тетрис с 2ки за метр улетел к 3.5-4к за метр. Чикага, Нью Йорк, РТ - туда же. .
напомните, когда готовые тетрис, чикага, рт и нй стоили по 2 куе?
отписывался в свое время продал РТ Па2250
зы: летом 15го ПА1250 можно было взять но Зрада говорила что мы все умрем)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:шулявский доводят до ума, порешают с выкупом пятого цеха - приделают недостающий съезд вы блин шо так заняты своими траблами шо по сторонам глянуть некогда?
Проезжал мимо Шулявки несколько раз Претензий вообще не понял в сторону Шулявки. Но многие разгоняют
Работы ведутся, в лучшую сторону. До этого Шулявка - это был какой-то грёбанный треш
Сейчас там пробки, дык ясен хрен, если идёт ремонт. Но уже то, что сделано мне нравится больше, чем то, что было до этого
Но хомячкам проще постоянно жаловаться на Шулявку, чем 1 раз перетерпеть неудобства ремонта
Ну конечно, часто бываю на Шулявке, так там эти идиоты даже не удосужатся тротуары с твердым покрытием сделать. Напротив Макдональдса и бывшего сбербанка люди ходят по земле. Як в селі. В дождь там писец что творится. Сколко там сотен миллионов гривен стоит Шулявский путепровод?
kingkongovets написав:не стоит сыпать горы бесполезной и бестолковой инфы с видом транснационального аналитика, если со всей своей "эрудированностью" ты не смог правильно войти в этот рынок и тупо взял на хаях не самое мягко говоря лучшее понимаете о чем я?
Я взял на дне, умник! Ты раскололся - никакой ты не специалист, и уж тем более - не инвестор. Просто дешевый завистник на потеху форумчанам
дно было середина 09го-начало 10го, потом начался рост но ты умнее не спорю 100500графиков просмотрел и учел безработицу и госдолг США при этом потешный ты но пиши исчо, реально смешно) Минская, овер 2куе за квадрат в 11м за мегаформатную 2к, реально сладкий лошок пошел на нерест...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:у тебя - есть? заяву в прокуратуру написал? или так - паписдеть в стиле "все знают шо они крадут"? так это тупо
Вот такие полезные идиоты и делают коррупцию возможной и безнаказанной
та ты шо? а шо это за тонкий пук в лужу? где простыни цифр, где графики, где неопровержимые пруфы - где вот это все? почему когда доходит до ситуации где надо реально отвечать за слова ты так позорно сливаешься и прыгаешь вбок? вам еще не надоело срать не снимая штанов? как вы обосрались уже и со свинарчуками, и с роттердамом, и со стеклянным мостиком и с торговлей на крови и вообще со всем? епать вы жалкие
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.