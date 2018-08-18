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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уася, подскажи где Я прогнозирую рост
желательно с ссылками на ПОСТЫ
иначе ты КАК И БЫЛ сладкий "лошарамикантаре")
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