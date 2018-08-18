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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4838483948404841

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О, еще один растишка головного мозга подтянулся

уася, подскажи где Я прогнозирую рост
желательно с ссылками на ПОСТЫ
иначе ты КАК И БЫЛ сладкий "лошарамикантаре")
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  #<1 ... 4838483948404841
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