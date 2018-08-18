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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
уася, подскажи где Я прогнозирую рост
желательно с ссылками на ПОСТЫ
иначе ты КАК И БЫЛ сладкий "лошарамикантаре")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 20 лип, 2020 23:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати, первый, прохожий и псинокот - ваши прогнозы?
интересно же мнение экспертов
зы: я записываю, можно?
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:19
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:29
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:32
"В любой непонятной ситуации бери новострой"(с).
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут выкладывали решение суда, когда Антимонопольный кабинет уличил Укрбуд в сговоре. Это было дно донное. К сожалению не сохранил ссылку. Офисы на соседних этажах, одни телефоны, одни работники, заявки поданы с одного айпи адреса и т. п., но суд решил, что это совпадение и ничего не значит. Никто не запрещает работать по совместительству.
Додано: Вів 21 лип, 2020 00:57
знатный капкан, попадет масса народу откуда инфа?
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
осторожно, пишу из провинции
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