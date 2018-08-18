shapo написав:

О чем писать заяву?О том что тендер был фиктивный и проведен между двумя основными генподрядчиками кореша Кличко Микитася Спецбудплюс и Пивнично-украинский альянс?Так для этого нужно поднять протокол проведения тендера.Или о том, что стоимость проекта многократно завышена и нужно провести аудит?Что сроки сдачи нарушены? Так сроки в договоре прописаны.То, что происходит на стройках Киева, особенно бюджетных, я знаю столько сколько тебе и не снилось.Но быть народным трибуном ради того чтобы ткнуть носом в дерьмо такого порохобота как ты и песикот не собираюсь.Тем более там такие деньги крутятся что можно и своей смертью не помереть.