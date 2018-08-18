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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4839484048414842>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 145
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
14%
21
знизяться в межах 10%
28%
41
знизяться на 10-25%
31%
45
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:О, еще один растишка головного мозга подтянулся

уася, подскажи где Я прогнозирую рост
желательно с ссылками на ПОСТЫ
иначе ты КАК И БЫЛ сладкий "лошарамикантаре")
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати, первый, прохожий и псинокот - ваши прогнозы?
интересно же мнение экспертов :shock:
зы: я записываю, можно?
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:05

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:10

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:19

      Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.


    Вообще то реальной сектор уже с марта в рецессии. А одна из его составляющих - промышленное производство - с июня 2019-го
    zРадио
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:29

      zРадио написав:
      Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.


    Вообще то реальной сектор уже с марта в рецессии. А одна из его составляющих - промышленное производство - с июня 2019-го

    курс растёт значит новострои будут брать....
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:32

      Унуноктий написав:
      zРадио написав:
      Унуноктий написав:В реальном секторе всё плохо и поговаривают о начале рецесии с 1 сентября.


    Вообще то реальной сектор уже с марта в рецессии. А одна из его составляющих - промышленное производство - с июня 2019-го

    курс растёт значит новострои будут брать....

    "В любой непонятной ситуации бери новострой"(с).
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:50

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      shapo написав:О чем писать заяву?
    О том что тендер был фиктивный и проведен между двумя основными генподрядчиками кореша Кличко Микитася Спецбудплюс и Пивнично-украинский альянс?
    Так для этого нужно поднять протокол проведения тендера.
    Или о том, что стоимость проекта многократно завышена и нужно провести аудит?
    Что сроки сдачи нарушены? Так сроки в договоре прописаны.
    То, что происходит на стройках Киева, особенно бюджетных, я знаю столько сколько тебе и не снилось.
    Но быть народным трибуном ради того чтобы ткнуть носом в дерьмо такого порохобота как ты и песикот не собираюсь.
    Тем более там такие деньги крутятся что можно и своей смертью не помереть.

    Тут выкладывали решение суда, когда Антимонопольный кабинет уличил Укрбуд в сговоре. Это было дно донное. К сожалению не сохранил ссылку. Офисы на соседних этажах, одни телефоны, одни работники, заявки поданы с одного айпи адреса и т. п., но суд решил, что это совпадение и ничего не значит. Никто не запрещает работать по совместительству.
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    Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 00:57

      Унуноктий написав:А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
    знатный капкан, попадет масса народу :( откуда инфа?
    зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
    И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
    осторожно, пишу из провинции
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