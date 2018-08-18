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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 лип, 2020 01:06
vhata написав: Унуноктий написав:
А вы знаете чтоб вернуть возвратную финансовую помощь теперь нужно показать откуда вы деньги взяли)
знатный капкан, попадет масса народу
откуда инфа?
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 01:17
airmax78 написав: vhata написав:
зы: мальчики, как то сильно зло и напряженно здесь пару дней. Нет смысла ломать копья. Как бы не надували щеки, что у кого то, чего то больше, все равно, обязательно, есть кто то, у кого еще больше...
И никто с собой в вечность ничего не возьмет, все останется, так что не переймайтесь, надо поспокойнее.
Это неправда. Фараонов до сих пор откапывают и все при них.
там, где они сейчас, ничего из этого им не нужно
Если кешфло или кАтлета приносит напряжение, злость, бессонницу и пр, зачем они нужны?
Вопрос риторический, добранич
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Вів 21 лип, 2020 01:23
Напряжение, злость и бессонницу вызывает куча недоделанной работы. А кэшфло и каклета приносят умиротворение и уверенность в завтрашнем дне.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 01:31
Faceless написав: Прохожий написав: adeges написав:
по прямой теме ветки: -30% в среднем по Киеву за кв.м по статистике Благовеста к сентябрю 2021 года.
а если нет то что?
уйдете с форума навсегда?
Не совсем понял, почему именно Благовест
ведут статистику давно и одинаково
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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